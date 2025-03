Preocupación en el Colegio de Dentistas de Huelva: «Quizás hasta seamos líderes a nivel nacional en cuanto a denuncias»

Agentes de la Policía Nacional de Huelva detuvieron hace dos semanas a una mujer como presunta autora de un delito de intrusismo profesional a raíz de una denuncia interpuesta por el Colegio de Dentistas de Huelva el pasado mes de agosto y tras la que iniciaron una investigación. La falsa dentista estaba ejerciendo en la clínica Dentaluz de la calle José Fariña de la capital onubense hasta que decidió cerrar el negocio a finales del año pasado alegando como causa, con un cartel en el escaparate del establecimiento, que le «faltaba personal».

Tras su cierre esta persona abandonó Huelva trasladándose hasta la localidad de Motril (Granada), donde fue localizada y posteriormente detenida. Es el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva quien incoó las correspondientes Diligencias Previas a la espera de juicio. La Brigada de la Policía Judicial de Huelva realizó múltiples gestiones que permitieron acreditar que la dentista que ejercía allí carecía de titulación alguna a pesar de que muchos de los pacientes declararon que habían sido tratados por ella y en muchos casos habían sufrido una mala praxis.

«No sé si la mujer es de aquí de Huelva aunque es posible que sí porque llevaba muchos años trabajando aquí. Ahora su caso irá a juicio. Normalmente cuando el río suena, agua lleva, suele decirse, y a nosotros ya nos habían llegado sospechas sobre ella», comentaba a Huelva24.com Víctor Núñez Rubio, presidente del Colegio Oficial de Dentistas de Huelva, que también recordaba que esa misma clínica tuvo en nómina a otro profesional inhabilitado que también fue denunciado: «El mismo establecimiento tenía ya un precedente de hace unos meses en el cual tuvimos que presentar una denuncia de manera conjunta con el Colegio de Dentistas de Almería porque esta clínica (Dentaluz) tenía a un profesional trabajando con ellos que estaba inhabilitado por un procedimiento sancionador en su colegio de origen, que era el de Almería. Falsificó el documento oficial del Colegio y finalmente hubo un juicio y lo condenaron».

Sobre el número de pacientes afectados por este último caso de intrusismo profesional, no se atrevía a dar una cifra exacta, explicando que «tenemos bastantes casos de reclamaciones de pacientes, pero no puedo cuantificar un número exacto porque nos siguen llegando quejas y denuncias tanto a nosotros como al juzgado. Siempre actuamos de la misma manera, facilitándole al paciente todos los trámites administrativos que tienen que hacer, y en algunos casos hemos tenido que hacer también informes clínicos del estado de la boca del paciente para pararles la financiación. Yo espero que en esta ocasión no sea necesario dada la trascendencia que ha tenido. Cuando las empresas que han financiado esos tratamientos se han enterado de la noticia, confío en que los hayan parado inmediatamente».

La clínica Dentaluz de la calle José Fariña de Huelva capital sigue con el cartel puesto de 'cerrado por falta de personal' h24

Sobre los pasos que realizan cuando se producen este tipo de denuncias, Víctor Núñez argumentaba que «el procedimiento siempre es el mismo. A nosotros nos llegan pacientes reclamando con quejas a las oficinas del Colegio Oficial de Dentistas. Y también muchas veces nos llegan las quejas y la incertidumbre de muchos compañeros que están trabajando en esas clínicas y necesitan nuestro asesoramiento jurídico porque a lo mejor están sin cobrar. Esto normalmente afecta a los pacientes a los que no les han acabado los tratamientos que han contratado, pero también en ocasiones a los profesionales que están allí trabajando, y nuestro Colegio está para asesorarles y ayudarles a que sepan dónde tienen que poner sus denuncias tanto en el juzgado como en el Colegio Oficial de Dentistas».

El presidente de los dentistas onubenses recordaba que este último no es ni mucho menos el único caso de intrusismo en la profesión que se han encontrado en las tres últimas décadas en la capital y la provincia. «Por desgracia tenemos bastante experiencia en este tipo de casos. El último de Dentaluz es el más caliente porque es el más reciente pero no es el más flagrante de los que hemos tenido. Desde finales del siglo pasado hemos casos de clínicas dentales locales con denuncias como Nobel, Vitaldent o Dental Line, y después también otros sonados a nivel nacional que también han afectado a nivel de Huelva a pacientes, como los de Dentix o IDental, que fueron un fraude mayúsculo», recordaba.

Y lamentablemente daba la pista de que en el futuro seguramente van a salir a la luz más denuncias de otros supuestos profesionales a los que están investigando desde hace meses: «Los casos que tenemos ahora mismo en estudio y vigilancia no los puedo comentar a nivel público lógicamente porque sería levantar la liebre antes de cazarla. No sé si decir incluso que somos líderes a nivel nacional con el tema de las denuncias pero lo que está claro es que no nos falta entretenimiento. Uno de los fines del Colegio es el de combatir el intrusismo profesional y la competencia desleal, con lo cual en cuanto nos llega una queja tratamos de informar a la Delegación y actuar conforme dicen los estatutos para si hay algún caso atajarlo lo antes posible».

Se mostraba dolido por el poco montante económico y de inhabilitación que suelen recibir los que cometen este tipo de delitos. Así, esgrimía que «las multas son ridículas. Me parece que son seis euros por día lo que acaban pagando, así que con eso no consiguen posiblemente ni que a uno se le quiten las ganas de delinquir».

Legislación y estética

Y piensa que la legislación podría cambiar. «El daño ya está hecho y desde agosto están las denuncias y hay que agradecer el trabajo realizado por la Policía Nacional. A nivel nacional creo que no se está cumpliendo la ley que indica que en una sociedad profesional sanitaria los profesionales tienen que estar debidamente titulados en una universidad española, y también debidamente colegiados. Esto en este caso es imposible porque esta señora no tenía ni el título, no podría estar colegiada, con lo cual también se hurta la posibilidad de que el Colegio de Dentistas pueda abrir un expediente sancionador», comentaba.

Como consejo para la sociedad, el presidente de los dentistas de Huelva apuntaba que «a la ciudadanía le mandaría un mensaje de que tienen que estar alerta para que simplemente se aseguren de que los profesionales del centro sanitario al que acudan estén titulados y que están colegiados. Eso lo pueden saber perfectamente llamando al Colegio Oficial de Dentistas».

Por último, Víctor Núñez también aludía al pequeño hilo que existe entre los profesionales que atienden a pacientes que únicamente buscan aliviar su problemas bucodentales y los que sólo quieren presumir de teneri unos dientes bonitos. «Nosotros realmente lo que hacemos son tratamientos de armonización monofacial. Es decir, que yo huiría mucho del tratamiento estético puramente definido. Nosotros somos los únicos profesionales habilitados para la prevención y el tratamiento de la boca. En cuanto a nivel estético, yo a nivel particular muchas veces cuando un paciente me demanda una exigencia estética demasiado alta trato un poco de intentar darle largas en el sentido de que muchas veces es casi imposible alcanzar lo que el paciente quiere. Un ejemplo es que alguien te diga que quiere sus dientes tan blancos como el color de la puerta de un frigorífico. Se puede hacer, pero no hay nada en la naturaleza que sea así. Creo que el sentido común debe prevalecer», concluía intentando distinguir.