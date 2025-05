Esta es la única playa de Huelva en la que no te puedes bañar: Traveler la define como una de las más bonitas

Condé Nast Traveler es una de las publicaciones especializadas en viajes más prestigiosas y tiene a Huelva en gran consideración. No en vano le ha dedicado muchos artículos que tratan de reflejar el gran valor de su naturaleza, su tradición y su gastronomía. Entrando en el calendario el buen tiempo, la mirada está puesta en las vacaciones, siendo las playas los paisajes más cotizados y de eso Huelva tiene mucho que ofrecer.

Esta publicación considera que la Costa de la Luz es «todo espectáculo paisajístico» que se extiende por 120 kilómetros de arena fina, donde además se encuentran dos espacios naturales de primer nivel, como del Parque Nacional de Doñana y el Paraje Marismas del Odiel.

En el recorrido que realiza la revista se fija en muchas playas onubenses y en la lista está una en la que no te puedes bañar, pero que define como una de las más bonitas. En la selección se cita la playa de El Portil, La Bota, Punta del Caimán, Punta del Moral, Isla Canela, Matalascañas, Parador de Mazagón, Torre del Loro, Flecha del Rompido, Los Enebrales, Islantilla, La Antilla, El Espigón, Nuevo Portil, Cuesta Maneli, playa de Castilla y playa de la Casita Azul de Isla Cristina.

No obstante, en todas ellas se pueden bañar visitantes y locales sin ningún tipo de problema. En la que no se puede hacer de momento es en una playa que igualmente recibe a menudo visitas. Se trata de la playa de la Punta del Sebo.

Esta playa, como bien conocen los onubenses, está situada en el punto en el que se une los ríos Tintos y Odiel y su desembocadura se funde con el mar. Allí se erige el Monumento a Colón realizado por la escultora estadounidense Gertrude Vanderbilt Whitney en 1929, presidiendo una plaza que es un balcón privilegiado hacia el entorno, mirando hacia Punta Umbría pero con un rango de visión que va desde La Rábida a la otra parte de la capital.

La Punta del Sebo, con el monumento a Colón al fondo M. A. F.

«Aunque no es apta para el baño, sí que es una playa única y muy bella por su localización e historia», se destaca el reportaje, que recuerda que «antiguamente, los onubenses venían hasta aquí los calurosos domingos del verano a postrar sus sombrillas y a disfrutar de un día de playa en la ciudad». Hoy en día muchas personas lo siguen haciendo y aprovechan su espacio arenoso para tomar el sol o practicar deporte.

¿Desde cuando no es apta para el baño?

Ya en 2011 la Asociación Mesa de la Ría llevó al pleno del Ayuntamiento de Huelva que se señalizara la zona como no apta para el baño. En 2014, la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Salud, declaró oficialmente que no se permitía el baño en esta playa. Certificó que el agua no cuenta con la calidad suficiente al estar afectada por los vertidos industriales y mineros, por lo que está «muy modificada» por la presencia de puerto e industrias en su ámbito. Asimismo se detectó que hay un «foco difuso» procedente de la minería de sulfuro aguas arriba de los ríos Tinto y Odiel».

Por tanto no es un lugar para bañarse en sus aguas pero sí para bañarse de sol y sombra, de tiempo libre y actividades y gastronomía, pues justo allí está el restaurante Puerto Colón.