Cuenta atrás para la décima edición del Foro Demos en Sevilla

Sevilla acogerá los días 30 de septiembre y 1 de octubre la décima edición del Foro Demos, un encuentro de referencia para el sector fundacional impulsado por la Asociación Española de Fundaciones (AEF). La cita coincidirá con la celebración del Día Europeo de Fundaciones y Donantes, que tiene como objetivo poner en valor la filantropía en el continente y promover la participación ciudadana mediante la donación y el compromiso social.

Bajo el lema «crear puentes y abrir conversaciones», el foro se presenta como un espacio de diálogo y acción frente a los grandes desafíos de nuestro tiempo: el envejecimiento poblacional, la emergencia climática, las desigualdades sociales, la inestabilidad económica y las tensiones políticas. En un contexto global marcado por la polarización, los conflictos y los movimientos migratorios, las fundaciones refuerzan su papel como motor de cohesión y transformación social.

El programa reunirá a voces expertas nacionales e internacionales en conferencias, mesas de debate y coloquios que abordarán cuestiones clave para el futuro del sector, como la sostenibilidad de los proyectos, el fortalecimiento de las instituciones, la defensa de valores democráticos o la innovación a través de la cultura y la tecnología.

Además, se celebrarán sesiones temáticas paralelas en las que profesionales y representantes de distintas entidades compartirán experiencias, analizarán tendencias y explorarán nuevas fórmulas de colaboración.

Información DEMOS 2025 Fecha: 30 de septiembre y 1 de octubre de 2025.

Sede: Caixa Forum Sevilla.

Formato: Presencial

Inscripción: Para asociados y no asociados. Muy pronto todos los detalles.

Más allá de ser un punto de encuentro profesional, el Foro Demos se plantea como una celebración del valor social de la filantropía, un espacio para dar visibilidad a proyectos, estrechar lazos entre organizaciones y seguir avanzando en la consolidación y profesionalización del sector fundacional.