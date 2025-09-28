El Ropero Social de Huelva lanza un llamamiento urgente para recoger ropa de hombre y ropa de cama

El Ropero Social de Huelva ha lanzado un llamamiento urgente a la solidaridad con el objetivo de hacer frente a la creciente demanda de ayuda de personas y familias que atraviesan situaciones difíciles en la ciudad. La entidad necesita, de manera prioritaria, ropa de hombre para adultos —especialmente chaquetones y ropa deportiva—, además de mantas y juegos de sábanas.

Desde la asociación subrayan la importancia de esta campaña, iniciada hace unos días, ya que el otoño ha traído consigo un aumento de solicitudes de ayuda. «Tus donaciones son fundamentales para seguir apoyando a las personas y familias más vulnerables», destacan desde el colectivo.

Punto de recogida

Las entregas se realizan en la sede del Ropero Social, situada en la calle Alcalde Antonio Moreno Montiel, s/n, en el Huerto Paco (antigua asociación de La Morana, Huelva).

El horario de recepción es de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, mientras que en horario de tarde se puede colaborar con cita previa, llamando al teléfono 690 634 807.

Desde la organización recuerdan que «cualquier aportación, grande o pequeña, puede marcar una gran diferencia». Además, animan a quienes no puedan donar a que contribuyan difundiendo el mensaje, con el fin de llegar a más personas solidarias dispuestas a ayudar.

«Gracias por tu solidaridad y por ayudarnos a construir una comunidad más humana y comprometida», concluye el comunicado difundido por el Ropero Social de Huelva.