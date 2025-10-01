Huelva se une contra el cáncer con una gran marcha solidaria el 26 de octubre

El próximo domingo 26 de octubre a las 11:00 horas, Huelva celebrará la X Marcha Contra el Cáncer, un evento ya consolidado que combina deporte, convivencia y solidaridad. La cita, impulsada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) con el apoyo del Ayuntamiento, busca llenar las calles de la ciudad de esperanza y compromiso frente a la enfermedad, al mismo tiempo que recauda fondos destinados a la investigación y a programas de apoyo a pacientes y familiares.

El recorrido, de carácter no competitivo, tendrá como punto de salida la Plaza de las Monjas y concluirá en el Paseo de la Ría, tras cubrir unos 4,5 kilómetros por el corazón de la capital. Está abierto a todas las edades y no importa si se participa caminando o corriendo: lo esencial es sumar pasos en la lucha contra el cáncer.

La inscripción puede formalizarse hasta el 24 de octubre en la web oficial de «Colabora contra el Cáncer», en la sede provincial de la AECC en Huelva (calle Alcalde Mora Claros), en El Corte Inglés o incluso el mismo día de la marcha, antes de su inicio.

Con esta décima edición, la organización espera superar la participación de años anteriores y demostrar, una vez más, que la unión ciudadana es fundamental. Cada dorsal y cada paso dado no solo simbolizan apoyo, sino que se traducen en recursos para avanzar en la investigación y mejorar la vida de quienes conviven con el cáncer. El 26 de octubre, Huelva volverá a teñirse de verde para recordar que la solidaridad también salva vidas.