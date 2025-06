'Abanico festivo' para anunciar las Fiestas Patronales de San Juan Bautista 2025

La Plaza de España de San Juan del Puerto ha acogido el acto de presentación del cartel oficial de las fiestas patronales de San Juan Bautista 2025 y el programa oficial de dichas fiestas que los sanjuaneros y sanjuaneras podrán disfrutar del 17 al 24 de junio.

Menos de cuatro horas faltaban para despedir el mes de mayo y dar la bienvenida a junio, el sexto mes del año y el más esperado en esta Villa, cuando el municipio de San Juan del Puerto ha conocido la imagen más buscada que anunciará las fiestas mayores sanjuanistas. En el público la Corporación Municipal, representantes de la junta de gobierno de la Hermandad de San Juan Bautista, las Cortes saliente y entrante, así como varios colectivos del pueblo.

La obra 'Abanico festivo', del riojano Ángel Ligero, preside ya desde el balcón central del Ayuntamiento el cartel oficial de las fiestas de San Juan Bautista que tanta aceptación y respuesta tiene por parte de vecinos y visitantes.

Sobre un pequeño estrado y mantenido por Ana Guevara, la alcaldesa, Rocío Cárdenas, procedió a la lectura del acta del jurado conformado para elegir la obra ganadora. De las siete presentadas, más otra que quedó descalificada al no reunir las medidas que las propias bases del concurso recogían, se daba a conocer el nombre de la obra ganadora y su autor: 'Abanico festivo' del riojano Ángel Ligero.

Imagen llamativa y colorida

El autor, dijo del cartel «una imagen llamativa y colorida, reflejo festivo y de identidad de San Juan del Puerto. Realizado digitalmente con programas informáticos y diferentes elementos la composición final ha resultado ser del agrado de la mayoría de los vecinos. Y como explicó «me he basado en una imagen típica festiva de cualquier ciudad de Andalucía, queriendo llegar a la esencia de la Villa de San Juan del Puerto. He querido mostrar la alegría de sus fiestas, representada por la mujer, una mujer vestida con sus complementos y su abanico donde he querido añadir la identidad del municipio para hacer un cartel único y propio. Soy de La Rioja, tierra de encierros, pero me sorprendió ver que aquí también era parte de la tierra, por ello decidí hacer un abanico donde reflejase su identidad. Un toro o vaca reflejando su entrada de vacas y cómo no, una imagen de San Juan Bautista, protagonista de las fiestas» -ha señalado.

El concejal de Festejos Miguel Beltrán, desmenuzó el programa oficial de las fiestas, de un lado en la parte taurina con la participación de las distintas ganaderías que intervendrán en las tradicionales capeas y de otro, en el recinto ferial, refiriéndose a la nueva estructura que conformarán las Casetas Familiares, así como los conciertos que tendrán lugar tanto en la Caseta Municipal como en la Zona de Conciertos.

El acto lo cerró la alcaldesa «este Ayuntamiento está en la obligación de salvaguardar nuestras tradiciones y desde enero venimos trabajando en estas fiestas tan complejas y si todos colaboramos haremos sin duda unas fiestas mucho más grandes». Rocío Cárdenas subrayó que el programa de actos se ha hecho pensando en todas las edades y agradeció a todas las personas que la hacen posible, a los trabajadores municipales, Policía Local, cuerpos y fuerzas de seguridad y Protección Civil.