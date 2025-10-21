Festividad de Todos los Santos en Punta Umbría: Horario de los cementerios municipales y misas

El ayuntamiento está realizando labores de mantenimiento, limpieza y embellecimiento

El Ayuntamiento de Punta Umbría, con motivo de la festividad de Todos los Santos, ha ampliado el horario de apertura de los Cementerios Municipales desde este martes y hasta el 2 de noviembre, de 9.00 a 20.00 horas de forma ininterrumpida.

En estos días se están realizando labores de mantenimiento, limpieza y embellecimiento para que los dos camposantos estén en perfecto estado de cara a esta señalada fecha.

Horarios de misas

Por otra parte, el horario de misas previsto de Todos los Santos y Fieles Difuntos es el sábado, 1 de noviembre, a las 11.00 y a las 19.00 horas en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, así como a las 12.00 y las 18.00 horas en Santa María del Mar. El domingo 2, a las 11.00 y 19.00 horas en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, a las 12.00 horas en Santa María del Mar y a las 16.30 horas en la capilla del Tanatorio.

