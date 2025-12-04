Mercado de Aracena: Estos son los quesos que se podrán disfrutar este fin de semana en la Sierra de Hueva

Aracena será este fin de semana punto de visita obligada para los y las amantes del queso artesano, que tienen hasta el próximo lunes la oportunidad de degustar los mejores sabores de la Península Ibérica y las Islas Baleares de la mano del XXIII Mercado del Queso Artesano.

Un total de 27 queserías de toda España y la vecina Portugal participan este año en el Mercado del Queso aracenense, cinco más que el pasado año, con un crecimiento notable tanto en número como en procedencia. Así, el Mercado de este año contará con la presencia de queserías de 10 comunidades autónomas (17 provincias representadas) y una de la vecina Portugal, cuyas propuestas estarán al alcance del público asistente a través de degustaciones que podrán adquirirse vía tickets (ocho degustaciones distintas de queso por sólo 5 euros) y que permitirán probar cada variedad antes de, si finalmente así lo decide, llevarse el queso a casa.

Queserías participantes Quesos Aguilar - Sevilla

Quesería El Pendo - Cantabria

Guara–Pirineos - Huesca

Cortijo La Vicaría - Jaén

Torta de Barros - Badajoz

El prado de Llera - Badajoz

Queso mahón artesano Torralba - Islas Baleares

Quesos El pastor del Torcal - Málaga

Quesos Facendera - León

El señorío de Monesterio - Badajoz

Lácteos de Castuera - Badajoz

Quesos de Hualdo - Madrid

Monte Robledo Aracena - Huelva

Quesos La Covacha - Cádiz

Finca La Nava – Aracena - Huelva

Asociación Ruta Europea del Queso

J. Aramburu Elkarte SAT - Guipúzcoa

Quesería S´arangi - Islas Baleares

Quesería Gaia - Ourense

Quesería Doña Francisca - Cáceres

Quesería artesanal Los Barrancos - Málaga

Quesos Félix - Valladolid

Los Balanchares - Córdoba

Quesos Sierra Sur - Jaén

Quesería La Brañuca de Bejes - Cantabria

Manchego Ojos del Guadiana - Ciudad Real

Quesería El Gazul - Cádiz

A.P. Queijo Serpa - Beja

El recinto de la muestra está perfectamente habilitado para estos eventos, a escasos 200 metros de la Gruta de las Maravillas, con un Pabellón Ferial en el que se darán citas las queserías participantes y una carpa anexa con 16 expositores de firmas con un marcado toque de artesanía en sus productos: cervezas artesanales, patés y mermeladas, jamones y embutidos, decoración, licores, marroquinería… un amplio abanico de posibilidades con un marcado sello de la Sierra de Aracena.

En esta edición toma especial protagonismo la Asociación Ruta Europea del Queso, de la que Aracena es miembro, y que ha servido de catalizador para la llegada de cinco nuevas queserías, provenientes de municipios inscritos en este colectivo. Este mayor número de queserías participantes se traducirá en una mayor variedad y en una mayor diversidad de quesos.

Protagonismo de la APP 'Aracena Activa'

El Mercado del Queso de Aracena de 2025 dará un paso adelante en su proceso de modernización incorporando nuevas herramientas digitales a través de la aplicación municipal 'Aracena Activa'. Esta iniciativa del Ayuntamiento y la Asociación de Comerciantes de Aracena se suma a este evento para mejorar la organización interna, facilitar la participación del público y ofrecer una experiencia más interactiva e innovadora durante el Mercado.

Como novedad, a través de 'Aracena Activa' se gestionará la inscripción online a las catas, así como la interacción durante esta actividad (con encuestas y votaciones en tiempo real), mientras que el tradicional sorteo que se realiza entre todos los compradores de tickets degustación también se realizará por medio de esta herramienta digital y de descarga gratuita.