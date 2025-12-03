Un pueblo de cuento navideño que se viste de ganchillo desde hace una década en la Sierra de Aracena

Hay varios pueblos de cuento en la Navidad onubense, pero, sin duda, uno de ellos es Castaño del Robledo, acunado en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, precioso enclave que, en estas fechas entrañables, sus vecinos, fundamentalmente mujeres, le atribuyen un encanto especial, adornando con todo tipo de abalorios hechos a mano con ganchillo, calles, plazas, árboles, farolas y balcones, entre otros elementos urbanos.

El proyecto de decorar este rincón onubense surgió hace diez años en el Centro Guadalinfo, idea que se extendió a otros municipios serranos como Valdelarco, Almonaster, Alájar, Santa Ana y Fuenteheridos. En Castaño, el croché de las mujeres salió a la calle de una forma modesta, adornando unas farolas al principio, para terminar con el tiempo aumentando los elementos estéticos, que se han convertido en un atractivo turístico más del pueblo.

Según comenta Manuela Pérez, cabeza visible del proyecto, el viernes, día 5 de diciembre, se inaugurará toda la decoración navideña, que en gran medida se debe a la labor destacada de «un equipo maravilloso de artistas» en el que se encuentran de Antonia Díaz, Dolores Tovar, Hilda Rodríguez, Aurora González, Francisca Sánchez, Elisa Teruel y Manuel Esteban, «grupo al que este año se han sumado cuatro mujeres más».

Murales de ganchillo

Entre las novedades que presenta la decoración, la coordinadora del proyecto explica en los balcones del coqueto Ayuntamiento, en la Plaza del Álamo, «cuelgan dos preciosos murales de ganchillo con el Nacimiento y los Reyes Magos, mientras que la Plaza Muñiz Pablos, acogerá este año un huerto completo con todo tipo de verduras y hortalizas, y con el pozo incluido, además de lucir un nuevo árbol navideño de tres metros de altura».

Más figuras de ganchillo repartidas por el pueblo JM BRAZO MENA

«En esta plaza «de abajo»,-asevera la coordinadora-, irán como siempre las borregas, el hombre con los cerdos; el gallinero, con las palomas, las gallinas, los conejos, y el huerto como espacio emblemático de este pueblo, mientras que la castañera que se instaló otros años en este enclave ha sido trasladada a la plaza principal. Además, en la iglesia parroquial se podrá ver el original Belén de croché que permanecerá abierto hasta el próximo mes de enero.

Esta labor de decoración de ganchillo ha sido realizada a mano por las vecinas, puntada a puntada, un trabajo lento y que no se ve porque siempre lo han hecho en sus casas, representando la paciencia y la generosidad. Es un proyecto que muestra la creatividad y el talento de estas mujeres que confeccionan los adornos con materiales reciclados poniendo todo el amor y la ilusión para ver brillar el pueblo en estas fechas de una manera especial.

Aumento de visitantes en estas fiestas

El decorado navideño, que es posible gracias al patrocinio del ayuntamiento castañero y al apoyo de la Diputación provincial, causa verdadera impresión a los frecuentes visitantes de la sierra en estas fechas. «Cada año -según Manuela Pérez-, aumenta el número de viajeros que proceden no sólo de distintos lugares de Andalucía, sino de otras comunidades autónomas como Madrid y País Vasco, entre otros puntos de la geografía española».

JM BRAZO MENA

Esta labor, digna de reconocimiento, se ha visto a lo largo del tiempo en la reacción de los visitantes en ediciones anteriores, que además de disfrutar del exorno textil, han mostrado su respeto y admiración ante los elementos decorativos, ya que a pesar de la falta de vigilancia, «no suele desaparecer ninguna pieza, aunque los primeros años robaron un Papa Noël, que encontraron a las pocas horas en la vecina aldea de Los Romeros» matiza Manuela Pérez.

jm brazo mena

Un museo del croché pionero en Europa

Además de este museo del ganchillo al aire libre, Castaño del Robledo cuenta desde el año 2023 con el primer 'Rincón del croché´ que es pionero en Europa. Un espacio expositivo, que ha estado instalado en el Consultorio Viejo, y ahora este pendiente de reubicación, para que todo el mundo pueda admirar las bonitas figuras artesanas que los vecinos de este pueblo hacen y muestran en sus calles en una de las épocas más mágicas del año.