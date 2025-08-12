Fiestas de la Virgen de los Milagros de Palos: José Mercé, Camela y Danny Romero pondrán la música

La Virgen de los Milagros por las calles de Palos de la Frontera

Un total de nueve conciertos, entre ellos los de Camela, José Mercé, o Danny Romero, componen las agenda musical de las fiestas patronales en honor de la Virgen de los Milagros de Palos de la Frontera.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, a lo largo de estas semanas, tienen lugar numerosos cultos, celebraciones y eventos en honor de la patrona del municipio. Todos ellos recogidos en un programa de actos de carácter lúdico y religioso organizados por el consistorio palermo y la Hermandad Patronal en el que se vuelca todo el pueblo.

Durante estas jornadas, operarios municipales ultiman los preparativos de cara a las fiestas que comienzan el próximo jueves 14 de agosto y finalizan el domingo 17.

Así, nueve conciertos de cantantes de primer nivel, para todos los públicos y de manera totalmente gratuita; actividades dirigidas especialmente a los más pequeños y citas como la sardinada o la procesión de la Virgen de los Milagros por las calles de su pueblo componen la programación festiva.

Fomentando el tardeo

Este año, gracias a la finalización de la primera fase de la remodelación del recinto ferial, el Ayuntamiento de Palos de la Frontera busca fomentar lo que popularmente se conoce como «tardeo». Cada día, diferentes grupos alegraran esas horas con los temas más populares en un cuidado ambiente, con especial atención a las zonas de sombra para combatir las altas temperaturas propias del verano.

Además, se incluye por primera vez una Velada de Boxeo, un espectáculo deportivo centrado en el público juvenil que tendrá lugar en la noche del sábado 16. Debido al «gran éxito» de pasadas ediciones, la Carpa de la Juventud volverá a acoger la Caseta Popular, abierta a todos los públicos.

Cabe destacar que las fiestas comienzan el día 14 de agosto, pero durante la jornada anterior, se celebrará el 'Día del Niño', en la que se podrá disfrutar de las atracciones a precios reducidos y para todos los bolsillos.

De este modo, el jueves arrancan las fiestas con el Gran Pasacalles de Gigantes y Cabezudos, acompañados por la charanga 'The Palos Show Band'. Un recorrido por las calles del municipio que da inicio a las 21,00 horas. A continuación, tendrá lugar el encendido del alumbrado y la Orquesta Bahía Luz pondrá la música. La noche finalizará con el concierto de Camela a las 00.00 horas en la Plaza de Toros del Descubrimiento.

«Diseñamos el programa de fiestas pensando en todos los públicos. Organizamos cada evento para que todos los palermos y visitantes puedan disfrutar de nuestras tradiciones en familia y con amigos. Durante estos días de fiesta las mejores opciones de ocio, cultura, espectáculo e historia están en Palos de la Frontera, ven a descubrirnos«, ha puntualizado la alcaldesa, Milagros Romero.

Actuaciones musicales

Por otro lado, el viernes 15, día grande de las fiestas, el programa comenzará con la celebración de la diana floreada por las calles de Palos, la recepción de autoridades e invitados y la solemne Función Principal, a las 12,00 horas, en la iglesia de San Jorge. La tarde seguirá en el recinto ferial con la actuación de Jamakuko y Al Son de Lola, a partir de las 17,00 horas.

Además, a las 21,00 horas, tendrá lugar la procesión de la Virgen de los Milagros por el recorrido oficial. Posteriormente, se procederá a la gran tirada de fuegos artificiales en el entorno de La Fontanilla y el Ayuntamiento ofrecerá a vecinos y visitantes una copa de vino español. El flamenco de José Mercé será el toque musical de la noche con su concierto a las 00,00 horas en el nuevo escenario del recinto ferial. Siempre con entrada gratuita.

La jornada del sábado, 16 de agosto, arranca con la Fiesta Acuática e Hinchables en el Parque Acuático Municipal. A continuación, la vida sigue en el recinto ferial con el Día de la Paella y la música de los grupos 'ZI O QUE' y Fitovoltaje'. Los «más aventureros» pueden deslizarse en el Tobogán 'Aguapark Móvil', a las 17,30 horas y disfrutar de la Fiesta de la Espuma, a las 19,00 horas.

La noche está reservada para los más jóvenes con la Velada de Boxeo, a las 21,00 horas en la Plaza de Toros y el concierto de Danny Romero en el recinto ferial.

El último día de fiestas, el domingo, 17 de agosto, los más pequeños tienen una cita con los Juegos Infantiles, justo antes de la Gran Sardinada, a las 14,00 horas. La charanga The Palos Show Band se encarga de amenizar el almuerzo y, a las 17,00 horas, los conciertos de los grupos Comando Solera y Punto y Seguido.

A las 20,00 horas, tiene lugar la tradicional Carrera de Cintas de Caballo en el campo de fútbol La Calera, gracias a la colaboración de la Hermandad del Rocío de Palos de la Frontera. Las celebraciones finalizan con el espectáculo infantil 'Diverty Show', a las 20,30 horas en el recinto ferial y la música y el color de la Fiesta Holi animada con Dj's, a las 21,00 horas, en la Plaza de Toros.

Por otra parte, durante todos los días, de 21,00 a 22,00 horas, las personas con sensibilidad acústica tendrán reservada su hora sin ruidos. Una iniciativa municipal que garantiza la mejor de las experiencias a todos sus vecinos y visitantes.