La Punta Umbría marinera mira a la ría para acompañar a la Virgen del Carmen en el día grande de las fiestas

Punta Umbría vive este viernes, 15 de agosto, la jornada central de sus Fiestas Patronales, un día marcado en el calendario por la solemne procesión marítima de la Virgen del Carmen, declarada Fiesta de Interés Turístico de Andalucía. La tradición marinera se fusionará con una intensa programación musical que incluye las actuaciones de Rocío Orta y el grupo Menta y Romero en el recinto ferial, además de un castillo de fuegos artificiales a medianoche. Las celebraciones se extenderán desde la mañana hasta la madrugada, combinando los actos religiosos con la Feria de Día en el centro y los conciertos nocturnos junto a la ría.

El programa de actos comenzará a las 11.00 horas con el pasacalles de Gigantes y Cabezudos, que partirá desde el Ayuntamiento para animar las calles del municipio. A las 12.00 horas, la plaza Pérez Pastor acogerá uno de los eventos más esperados y singulares de la jornada: la tradicional cucaña, donde los participantes pondrán a prueba su equilibrio y destreza intentando alcanzar el premio situado al final de un palo engrasado sobre la ría. La Feria de Día continuará con actuaciones musicales en los establecimientos hosteleros del centro, destacando el concierto de Oscar Giraldo a las 13.00 horas en el bar Caracoles y la animación de una charanga y el DJ Antonio Rodge a partir de las 14.00 horas en los bares Leña y El Puntazo.

Procesión por la ría

El momento más solemne llegará a las 18.00 horas con la salida de la Virgen del Carmen desde la capilla de Lourdes. La imagen recorrerá las calles del pueblo hasta el Muelle de las Canoas, donde está previsto su embarque sobre las 19.30 horas para iniciar su travesía por la ría. Este año, la procesión adquiere un significado especial al ser la primera vez que la Virgen procesiona en la canoa tras su reciente restauración. Cientos de embarcaciones pesqueras y de recreo, engalanadas para la ocasión, acompañarán a la patrona en su recorrido marítimo hasta su desembarco en el muelle pesquero. Allí, a las 20.30 horas, se oficiará una santa misa y se procederá a la elección del nuevo hermano mayor de la hermandad. La procesión continuará su recorrido terrestre hasta la iglesia de Santa María del Mar, donde se prevé su recogida en torno a las 00.30 horas.

La celebración se trasladará por la noche al recinto ferial, que contará con 13 casetas de acceso libre. A las 23.00 horas subirá al escenario la cantante Rocío Orta. Justo a medianoche, el cielo de Punta Umbría se iluminará con un castillo de fuegos artificiales. A las 00.30 horas, ya del sábado, será el turno del grupo Menta y Romero, una de las actuaciones más esperadas de la feria. La noche concluirá con la sesión del DJ Manu Fernández, que se extenderá desde la 01.30 hasta las 04.00 horas. El Ayuntamiento mantendrá activo el Punto Violeta para la prevención de la violencia machista y un servicio de autobuses lanzadera para facilitar el acceso al recinto. Además, entre las 20.00 y las 22.00 horas, las atracciones y casetas reducirán el volumen de la música para garantizar un entorno más accesible para las personas con trastorno del espectro autista.