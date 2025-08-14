Día grande en las fiestas de Punta Umbría: Procesión de la Virgen del Carmen y conciertos en la feria

Punta Umbría celebra este viernes 15 de agosto el Día Grande de sus fiestas con la procesión de la Virgen del Carmen, una jornada que se completará estará acompañada de ocio y diversión a lo largo de la jornada, con actuaciones tanto en la Feria de Día como en la Feria de Noche.

Esta jornada festiva arranca en la puerta del Ayuntamiento, a las 11.00 horas, con el paseo de los gigantes y cabezudos por las calles del pueblo. La comitiva llegará hasta la plaza Pérez Pastor y allí se iniciará la tradicional cucaña, a partir de las 12.00 en la ría.

Paralelamente, la Feria de Día podrá disfrutarse con la actuación de Oscar Giraldo en bar Caracoles, a partir de las 13.00 horas, y de la Charanga y Antonio Rodge Dj en Leña y Puntazo, desde las 14.00 horas.

Ya en la tarde la Virgen del Carmen saldrá de la capilla de Lourdes para recorrer la ría a bordo de la Canoa de Punta Umbría y seguir su paso por las calles del pueblo. La salida está prevista a las 18.00 horas.

Embarcará en el Muelle de las Canoas sobre las 19.30 horas para surcar las aguas de la ría puntaumbrieña con los tradicionales barcos pesqueros y de recreo engalanados para la ocasión.

Una vez que haya desembarcado en el muelle pesquero, se oficiará la santa misa, a partir de las 20.30 horas. Y tras la misma, se procederá a la elección del nuevo hermano mayor. La Patrona de los marineros culminará su recorrido en la iglesia de Santa María del Mar tras procesionar por la calle Ancha y la Avenida de Andalucía. La recogida en el templo será en torno a las 00.30 horas

Las actividades se trasladarán al recinto ferial para disfrutar de los conciertos de Rocío Orta y Menta y Romero, a las 23.00 y 00.30 horas, respectivamente. Un castillo de fuegos artificiales iluminará el cielo de Punta Umbría sobre las 00.00 horas, aproximadamente. Para terminar, la actuación del DJ Manu Fernández, de 1.30 a 4.00 horas.

Cabe recordar que las atracciones y las casetas estarán sin música para hacer accesible las fiestas a las personas con autismo.

Más Rocío que nunca

La cantante puntaumbrieña Rocío Orta vuelve al panorama musical con un nuevo single titulado 'Más Rocío que Nunca'. Con este tema Orta vuelve a sus raíces musicales de la mano de las sevillanas.

De pasar a cantar con amigos y en romerías quiso dedicarse profesionalmente a ello y hasta ahora no le ha ido nada mal. Sacó su primer disco titulado 'Yo Vendo Alegría' de la mano de Adriatico Records. El programa Yo soy del Sur de Canal Sur le abrió las puertas del mundo profesional.

'Más Rocío que Nunca' es el último single de la cantante Rocío Orta, un tema de sevillanas que la cantante puntaumbrieña ha lanzado recientemente. Una vuelta a las raíces de la cantante puntaumbrieña dónde las sevillanas se convierten en la carta de presentación de Rocío Orta.

Rocío Orta cuenta con unas importantes colaboraciones en sus nuevas sevillanas, compuestas por los hermanos Martínez Bizcocho y música de Antonio Bejarano.

Menta y Romero

Menta y Romero comienza su andadura artística formada por el dúo 'Jóvenes rocieros de Huévar', con la participación de Antonio y Arturo a un concurso televisivo 'Veo Veo', donde quedaron finalistas con tan solo 11 años. A partir de ahí empiezan a cantar en eventos y fiestas del pueblo, y deciden incorporar a Guillermo en 2005 para darle más empaque al conjunto de voces. Es donde proponen el cambio de nombre para llamarse «Menta y Romero».

Este grupo de amigos de Huévar del Aljarafe, llevaban ya varios años cantando, pero es en 2007, y tras ganar un concurso de sevillanas en Dos Hermanas (cuyo premio era sacar un disco), cuando empieza su carrera discográfica. Menta y Romero saca su primer trabajo discográfico en 2008. En sus inicios cuenta con cuatro componentes, pero en 2013 deja el grupo uno de ellos, manteniendo el resto de las componentes hasta la actualidad como son Antonio, Arturo y Guillermo. Y con 16 años de trayectoria se han hecho un hueco en el género de las sevillanas con voz propia. En el 2024, llegan a Adriático Records, donde presentarán su nuevo disco 'Tesoros guardados'.