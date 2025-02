Cabrera anuncia una querella criminal contra el alcalde de Bonares y dice estar recibiendo «un chuleo político sin parangón»

José Antonio Cabrera da un paso más en su lucha diaria, constante y sacrificada para que no quede en el olvido el fallecimiento de su hija Fuente Clara, se depuren responsabilidades de los hechos acaecidos y, para él ya lo más importante mirando al futuro, se solucione este endémico problema de los animales sueltos por la carretera que pueden provocar más accidentes y víctimas.

En las últimas horas el profesor natural de Rociana del Condado, y también presidente de la Federación de Peñas del Recreativo de Huelva, ha anunciado a través de sus redes sociales que «viendo el pasotismo de los políticos sobre el tema de los equinos sueltos, he decidido que dejaré de poner denuncias y pasaré a poner querellas criminales».

Y añadía que «en breve el alcalde de Bonares (Juan Antonio García) recibirá la primera. Ya saldrá publicada».

Este pasado fin de semana José Antonio Cabrera volvió a denunciar públicamente con fotografías y vídeos que se encontró dos equipos sueltos cerca de Almonte y en la misma carretera en la que su hija perdió la vida en un fatal accidente en el que su vehículo chocó contra unos animales (el siniestro actualmente se está investigado y está en fase de instrucción para que los abogados de ambas partes presenten las pruebas que consideren oportunas).

«Después de llamar a la Policía Local del Ayuntamiento de Almonte, al llegar al lugar me dicen que ellos no tienen competencias en este tema. Después llamé al 062 y al poco tiempo llegaron dos guardias civiles que me dicen que ellos solo tienen competencias si los animales estuvieran en la carretera, así que terminan llamando al Seprona para que se hagan cargo de la situación», escribía Cabrera, que iba más allá:

«Yo me pregunto, después de 10 meses que murió mi hija, ¿de quién son entonces las competencias de los equinos que incumplen la ley y están a 40-50 metros de la calzada? Y los desalmados que incumplen la ley siguen haciendo lo que les sale de las entrepiernas porque les da igual la vida de las personas. Malditos seáis, canallas».

Este lunes día 17 de febrero se cumplen justo diez meses del accidente en el que Fuente Clara Cabrera perdió la vida. «Diez meses de un accidente que jamás debió ocurrir si el alcalde del Ayuntamiento de Bonares hubiera actuado como se le venía solicitando en los plenos del Ayuntamiento sistemáticamente», comenta José Antonio Cabrera, que indica dolido que, en todo este tiempo que lleva luchando y grabando a animales sueltos por las carreteras de la provincia de Huelva, «las Fuerzas de Seguridad del Estado no hacen nada y a veces cuando las llamo me tratan como el verdugo en vez de la víctima».

El rocianero asegura que lleva sufriendo «diez meses de un chuleo político sin parangón» y recalca al respecto que en este tiempo «los alcaldes y alcaldesas de los municipios de Huelva, el presidente de la Diputación, la Junta de Andalucía y su presidente, Juanma Moreno, no han hecho absolutamente nada».

"Mi conciencia la tendré limpia"

«Lo voy a sentir profundamente cuando vuelva a morir otra criatura por ello, pero mi conciencia la tendré limpia, pues estoy haciendo lo que le corresponde a la inútil casta política onubense. Ellos serán los que tendrán sus conciencias sucias, como le pasa en la actualidad al alcalde del Ayuntamiento de Bonares», remataba diciendo.