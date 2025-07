Convocan una concentración contra la licitación del ciclo integral del agua de Almonte: «El recibo se nos va a duplicar»

El Ayuntamiento de Almonte se dispone a licitar la gestión del ciclo integral del agua en el municipio por 25 años a una empresa privada y como muestra de rechazo a esta medida la Asociación de Propietarios de Matalascañas ha organizado una concentración. Será el próximo viernes 25 de julio a partir de las 11.00 horas en el inicio de la carretera norte del núcleo costero.

Desde esta asociación aseguran que esta situación «nos va a afectar seriamente el bolsillo. El recibo del agua se nos va a duplicar». Sostienen que «el agua es un derecho, no un negocio. Queremos transparencia, participación y tarifas justas. Todos debemos saber lo que está pasando con nuestro agua».

🧵 HILO | Lo que el Ayuntamiento de Almonte no te está contando sobre la privatización del agua en Matalascañas, El Rocío y Almonte.

Vamos a ello 👇🏼 pic.twitter.com/KJroPMOYDl — Asociacion de Propietarios de Matalascañas (@APMatalascanas) July 21, 2025

«Esto no se ha debatido con la ciudadanía. No ha habido consultas ni campañas informativas. Muchos vecinos se están enterando ahora… ¡cuando ya está casi todo cocinado!, lamentan.

«La empresa querrá recuperar su inversión»

Según detallan, el Ayuntamiento quiere entregar la gestión del agua potable, el alcantarillado y la depuración a una empresa privada durante 25 años, un contrato de 205 millones de euros, y que tiene un canon de 14,5 millones de euros que pagará la empresa adjudicataria al consistorio almonteño. «La empresa querrá recuperar su inversión», comentan.

La adjudicación de la gestión del ciclo integral del agua a una empresa privada afectará a los vecinos de Matalascañas, El Rocío, el Polígono Matalagrana y parte del núcleo urbano de Almonte. La empresa privada va a encargar de captar, almacenar y repartir el agua, gestionar las aguas residuales, reparar averías y mantener instalaciones.

La Asociación de Propietarios insiste en que «el contrato se ha tramitado sin informar a los vecinos y se firma por 25 años, ¡una barbaridad de tiempo!». Además, comentan que el Ayuntamiento cobra un canon inicial, pero «no explica bien cómo se usará ese dinero».

Temen que no haya inversiones

«Las infraestructuras actuales están muy deterioradas y no hay garantía de mejoras inmediatas. Muchas instalaciones no tienen ni telecontrol. Algunas tienen más de 40 años. Y sin embargo, el contrato no exige arreglos urgentes. Se pueden esperar hasta 6 años para empezar las inversiones», expone la asociación, que considera que «una vez firmado, será muy difícil cambiar nada» y por eso resalta la importancia de que los vecinos se manifiesten. «Queremos que se escuche la voz de todos», manifiestan.