Ignacio Camacho ensalza el poder de la lectura en la reinauguración de la Biblioteca de Lepe

La Biblioteca Municipal de Lepe 'Baltasar de los Ríos' se reinauguró en la tarde de este jueves tras una importante reforma, acto que contó con la palabra del periodista Ignacio Camacho, columnista de ABC. El profesional sevillano de la comunicación pronunció una conferencia en la que ensalzó el «valor de las bibliotecas y el papel de la lectura en la formación crítica» de los ciudadanos.

La nueva biblioteca abarca dos antiguos edificios municipales correspondientes a la antigua biblioteca y a la casa de la cultura, comunicando los espacios de ambos edificios y conservando elementos históricos del patio de la biblioteca municipal y el ajimez.

Un edificio inteligente

Se ha realizado una rehabilitación integral para pasar a ser un gran edificio inteligente con múltiples salas de lectura, informática, estudio, una amplia zona infantil y un centro de conferencias y reuniones.

Las obras, que han supuesto una inversión de 1.350.000 euros, se han llevado a cabo en dos fases, la primera cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y la segunda con una subvención PIREP local- Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos, enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través de los fondos Next Generation EU.

En el acto de reinauguración ha estado el alcalde de Lepe, Adolfo Verano, acompañado por otras autoridades como la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, y el delegado del Gobierno andaluz, José Manuel Correa, entre otros.