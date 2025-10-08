Salen a subasta dos parcelas en Aljaraque con descuentos de hasta el 84%

Escrapalia ha sacado a subasta pública siete nuevos activos inmobiliarios en España procedentes de la liquidación de Reyal Urbis por algo más de 235.000 de euros, lo que supone un descuento del casi 80% sobre su valoración en el plan de liquidación, calculado en más de 1,2 millones de euros.

Más de 13.000 metros cuadrados de terrenos urbano y urbanizable, así como un local comercial y un trastero en Guadalajara y Yebes (Guadalajara); Aljaraque (Huelva), Manises (Valencia), San Sebastián de Los Reyes (Madrid) y León.

En Aljaraque salen a subasta dos parcelas de 1.736 metros cuadrados, valorados en el plan de liquidación en algo más de 350.000 euros.

Una de ellas es una parcela de suelo finalista de uso residencial ubicado en Nuevo Corrales de 1.566 metros cuadrados a un precio de salida de 50.000 euros con un descuento del 84% sobre su tasación, calculada en más de 320.000 euros.

En la misma localidad también sale a subasta 170 metros cuadrados de suelo urbano finalista de uso terciario. Tasado en el plan de liquidación en algo más de 34.000 euros, su precio de salida se sitúa en 10.000 euros, un 71% de descuento sobre su valoración.

Las parcelas a la venta tienen descuentos que superan el 80%

Para pujar es necesario realizar un depósito de garantía de 6.400 y 700 euros respectivamente. Cantidades que se devolverá, exceptuando al mejor postor como parte del precio de venta. Las subastas permanecerán abiertas hasta el 6 de noviembre y 30 de octubre, respectivamente.

Escrapalia ha alcanzado más de 130 activos inmobiliarios subastados procedentes del concurso del grupo inmobiliario de Reyal Urbis desde que inicio el plan de subasta, en abril de 2024. En su mayoría suelo urbano y urbanizable, y valorado en el plan de liquidación en 224 millones de euros.