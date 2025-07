UPU responde a las protestas vecinales de El Portil: «No es cierto que Punta Umbría se quede con sus dineros»

La reciente convocatoria de la concentración de protesta por parte de la Asociación de Vecinos Portileños ha reavivado el debate sobre la gestión municipal en El Portil, núcleo costero que pertenece administrativamente a Punta Umbría. El colectivo vecinal denuncia lo que considera una situación de abandono por parte del Ayuntamiento, reclamando más inversiones y servicios y exigiendo una atención equitativa y proporcional a los impuestos que, aseguran, se generan en la zona.

Aunque desde el Ayuntamiento no se ha realizado una valoración oficial de la protesta, sí ha habido una respuesta pública desde el perfil en redes sociales del partido político al que pertenece el alcalde, José Carlos Hernández Cansino, Unidos por Punta Umbría (UPU). En dicha publicación, la formación califica de «gran mentira» los mensajes que aluden a un supuesto desequilibrio fiscal entre El Portil y Punta Umbría.

Según los datos expuestos en la publicación de UPU, los ingresos corrientes anuales que el Ayuntamiento recibe desde El Portil —sumando conceptos como IBI, impuesto de vehículos, vados y porcentajes procedentes de los fondos estatales y autonómicos— ascienden a 2.257.268,14 euros. Frente a ello, los principales gastos imputables a este núcleo urbano —en concepto de personal, limpieza viaria, suministro eléctrico o mantenimiento de jardines, entre otros— alcanzarían los 2.256.974,46 euros, prácticamente la misma cifra.

Además, el comunicado aclara que estos cálculos no incluyen otros gastos asociados como el mantenimiento de edificios públicos, servicios sociales, agua, combustible, o el pago de préstamos, lo que, en su opinión, evidencia que «los impuestos de los portileños no cubren actualmente lo que el Ayuntamiento invierte anualmente o gasta en este núcleo urbano». El partido del alcalde también destaca que la principal inversión municipal de lo que va de legislatura —la renovación del colector y mejora del saneamiento en El Portil, con un coste superior a los 700.000 euros— se ha ejecutado precisamente en esta zona.

En relación con las exigencias vecinales de nuevas actuaciones, el comunicado advierte de que «la principal fuente de ingresos para acometer más inversiones en la actualidad es la venta de suelo municipal», algo que, según indican, no es viable en El Portil al no existir ya suelo de titularidad pública disponible en este núcleo. «A día de hoy no hay un solo metro cuadrado público propiedad municipal en El Portil que pudiera servir como fuente de ingresos para esas inversiones, y por tanto, las futuras inversiones, que las habrá, no será atribuible a los dineros de los Portileños», señalan desde UPU, que considera que no se deben fomentar divisiones entre vecinos de distintos barrios.

«Que conste que para nosotros eso de diferenciar los puntaumbrieños, de los portileños, de los de la Barriada del Carmen, del Rocío o San Sebastián no cabe, pero sí había que acabar de una vez con esta gran mentira que azuzan y blanden algunos aprovechando el desconocimiento de la gente y que realmente lo que pretenden es hacer carrera política con ello», publican, reconociendo que «efectivamente quedan muchas cosas por mejorar», pero insistiendo en que «el vecino portileño que quiera seguir apelando al 'Punta Umbría nos roba' o que 'se llevan nuestros dineros' en su derecho está, pero que sepa que simplemente eso es mentira».

Autobuses desde la asociación

Desde la Asociación de Vecinos Portileños, por su parte, insisten en que su protesta no busca confrontar, sino «despertar a las administraciones», como indicaron en su convocatoria. El colectivo asegura que las carencias en limpieza, seguridad, servicios públicos y mantenimiento urbano son evidentes, y que sus reivindicaciones seguirán hasta lograr una respuesta institucional acorde a lo que consideran justo.

Para fomentar la participación en la protesta, están organizando autobuses para que los vecinos acudan desde El Portil a Punta Umbría con un coste total de cuatro euros el viaje de ida y vuelta. La asociación de vecinos se encuentra informando de la iniciativa en estos días.