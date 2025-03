La lluvia anega un restaurante de Punta Umbría con sus clientes dentro: «No hay derecho a esto»

El restaurante Costa de la Luz de Punta Umbría vivió una negra jornada dominical debido a que las fuertes lluvias caídas en la localidad motivaron que tuviera que cerrar a mediodía su establecimiento con varios clientes dentro. Y el problema es que, como denuncia en redes sociales su propietaria, María José Parrado, no es la primera vez que esta situación les ocurre. De hecho, ya les ha pasado en tres ocasiones en los cuatro últimos meses, por lo que demandan una solución urgente al Ayuntamiento de la localidad costera.

«No hay derecho. Es la tercera vez que me pasa esto y esta vez con el negocio abierto y con clientes que se han tenido que ir y con mesas que he tenido que cancelar. Hay mucho dinero invertido en mi negocio para abrir este fin de semana y cada cada vez que llueve me pasa esto», señalaba María José.

Indicaba también bastante enfadada que «no sé ya qué más hacer. Me he quejado muchísimas veces y aquí no me ponen solución ninguna y estoy harta de hartarme de trabajar para abrir mi negocio y que me ocurra esto cada vez que llueve».

«José Carlos Hernández Cansino te voté por el cambio. Sé que es poco tiempo para cambiarlo todo y usted sabe de más que esto ocurre aquí desde hace muchos años. ¿Dónde está el cambio José Carlos? ¡Necesito solución ya!», se quejaba al alcalde de Punta Umbría la dueña del restaurante Costa de la Luz, que también añadía dolida que «usted quiere que los negocios del pueblo abramos en invierno para fomentar el turismo, pero Punta Umbría no está preparada».

También en sus redes sociales María José Parrado se quejó al primer edil del municipio costero onubense el pasado día 22 de enero señalando que «sé que es mucha cantidad de agua la que ha caído en poco tiempo, pero es que no es la primera vez q me pasa. La calle Miramar está tercermundista. José Carlos Hernández Cansino en su anterior legislatura arregló usted la calle Miramar pero solo el trozo que corresponde al restaurante Miramar (¿debe ser que solo el paga el IBI y los demás no?). Y no me vale que diga que si Costas y Medio Ambiente no dejan. Que yo sepa el Miramar también está en primera línea de playa. Usted es abogado y sabe lo que tiene que hacer. ¡Peleé con Costas y arregle esa calle por Dios! El verano pasado os gastasteis un dinero en poner un parche, ea ¡Todo arreglado!. Pues ahí tenéis el parche, no sirve de nada, hay que arreglarla en condiciones con alcantarillado incluido».

Calle "abandonada y tercermundista"

Y el día 1 noviembre también afectó a su negocio el temporal y escribía lo siguiente: «Si hubieran limpiado el único embornal que hay en la calle Miramar y Plaza del Cantábrico, que por cierto lo tengo en toda mi esquina, esto no me hubiera pasado, y ya van unas cuantas de veces que pasa cada vez que llueve. Por esta zona todo se olvida cuando llega el invierno... Esto está abandonado y tercermundista. La calle Miramar le echan un puñado de grava y todo arreglado, y no me vale que diga el Ayuntamiento que esto pertenece a Costas. Digo yo que debe de haber alguna manera de arreglarlo».