Los pescadores recreativos de Huelva, indignados con la nueva norma sobre capturas: «Nos sentimos totalmente controlados y perseguidos»

La pesca recreativa onubense vive horas tensas a pocas semanas de la entrada en vigor de la nueva normativa europea que obligará a todos los pescadores deportivos a registrar cada captura a través de la aplicación móvil PescaREC. A partir del 10 de enero de 2026, esta obligación será ley para cualquier aficionado que pesque en aguas de competencia estatal, y su rechazo entre el sector es —según aseguran— absoluto.

En Huelva24 hemos hablado con Joaquín Gutiérrez, biólogo, socio del Club de Pesca Los de Huelva y divulgador a través de su canal de Youtube @elcorvinanegra -con miles de suscriptores-, quien confirma que la preocupación y el enfado son generalizados. «La oposición es unánime. Nos sentimos absolutamente perseguidos y totalmente controlados», afirma. «Tenemos que registrarlo todo: dónde, cómo y qué cogemos. Es un abuso».

La normativa, derivada del Reglamento (UE) 2023/2842, exige a los pescadores declarar diariamente todas las capturas —incluidas las devueltas al mar o incluso si no se ha obtenido ninguna— de las especies sujetas a medidas de conservación. En aguas onubenses, esto incluye una larga lista de peces muy comunes en la pesca costera o desde embarcación: dorada, urta, pargo, lubina, borriquete, mojarra, lisa, choco, calamar, o varias clases de corvina, entre muchas otras.

Para Gutiérrez, la obligación resulta «inasumible» para una actividad que, en la mayoría de los casos, se realiza por ocio y desconexión. «Tenemos que registrar cada vez que salimos a pescar, dónde, cómo y señalar todo lo que cogemos. Si un día coges mucha morralla, hay que subirlo todo. Es una exageración», denuncia.

Y añade que este nuevo sistema rompe por completo la esencia de esta afición. «El 80% de los pescadores tenemos esta afición como terapia. Si ahora nos obligan a estar conectados, pendientes del móvil, nos quitan las ganas. La pesca pierde su sentido».

Pescadores en Huelva v.g.

Datos «sin rigor científico»

Uno de los aspectos que más desconcierta al sector es que la Administración justifique esta medida alegando que servirá para obtener datos fiables sobre el estado de las pesquerías, analizarlos e implementar las medidas correctoras que se consideren. Gutiérrez lo considera un error grave, ya que «son datos que no pueden usarse a nivel científico. Muchos pescadores no saben identificar exactamente la especie que se está cogiendo, o si se trata de una zona u otra. Y además, la propia aplicación que dicen que pondrán en marcha aún no se conoce bien», explica.

A esto se suma que el listado de especies a declarar varía según se trate de aguas interiores o exteriores. Una distinción que muchos pescadores no conocen, teniendo en cuenta que en lugares tan concurridos como el espigón Huelva–Mazagón, por ejemplo, según el tramo en el que se esté se trata de una u otra. Se trata de «una línea imaginaria que varía según el punto de la costa en el que te encuentres«, insiste este aficionado, lamentando que «es todo muy complicado, cuando hablamos simplemente de una afición».

Temor a nuevas tasas y pagos por especie

La incertidumbre también ha alimentado el temor a que esta normativa sea el primer paso hacia un modelo más restrictivo y costoso. «Nos tememos que detrás de todo esto haya intención de cobrar por licencias de pesca, cursos de formación o incluso por las especies capturadas, alegando un supuesto estado de las pesquerías basado en datos que no tienen rigor», señala el biólogo.

Así, los pescadores recreativos lamentan que desde la pesca profesional se ponga «en demasiadas ocasiones» el centro en la «afección de la pesca recreativa, cuando esta es mínima. El porcentaje de capturas de la pesca recreativa es ínfimo. No tiene sentido este control absoluto. Pensamos que lo que se pretende, al final, es prohibir el autoconsumo», consideran.

En este escenario, y pese a que la entrada en vigor está prevista para enero, entre los aficionados a la pesca de Huelva reina la confusión: ni la app PescaREC está todavía operativa, ni se han detallado los mecanismos de control, ni las posibles sanciones.

«No sabemos nada a ciencia cierta aún, pero estamos ojipláticos con lo que parece que se pretende», resume Gutiérrez.

Lo que dice la nueva normativa

Europa aprobó en 2023 las nuevas reglas europeas de control de la pesca, obligando a los Estados miembro a que regulen la pesca recreativa para que cumplan con «los objetivos y normas de la política pesquera común«. Así, cada país debe habilitar un sistema electrónico para registrar y notificar las capturas de la pesca recreativa.

En el caso de España se ha anunciado que este sistema será una aplicación móvil llamada PescaREC que deberá comenzar a usarse a partir del 10 de enero de 2026 para declarar capturas de especies sujetas a conservación.

Ejemplar pescado de manera recreativa Club de Pesca Los de Huelva

Qué establece La declaración debe hacerse el mismo día y tanto si hay capturas como si no.

Se deberá indicar zona, hora de actividad y todas las especies.

Para usar la aplicación será necesario tener licencia de pesca marítima en vigor.

La app incluirá fotos de especies, tallas mínimas, avisos de cierres de pesquerías y recordatorios.

Las tallas mínimas y los topes de capturas siguen regulados por normativa europea, estatal y autonómica.

De este modo, mientras la Administración defiende la necesidad de obtener datos fiables para preservar los recursos marinos, los pescadores recreativos onubenses denuncian sentirse señalados y desprotegidos ante un sistema que consideran «absurdo, invasivo y alejado de la realidad«.