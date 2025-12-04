Planes para hacer en Huelva este fin de semana: desde una feria de quesos hasta belenes vivientes, degustaciones gastronómicas y nevadas

La provincia de Huelva vivirá un fin de semana muy intenso. Durante los próximos días está prevista la celebración de un gran número de eventos de todo tipo en diferentes pueblos onubenses. Desde actos navideños propios de la época del año en la que nos encontramos hasta ferias gastronómicas, hogueras e incluso nevadas.

Un sinfín de planes que convertirán a varios municipios de la provincia de Huelva en un destino muy recomendable de cara al fin de semana. Algunos de los eventos más destacados serán el Mercado del Queso de Aracena, el encendido del alumbrado navideño de Aroche o el Belén Viviente de Puerto Moral, pero no los únicos. Estos son todos los eventos que no te puedes perder este fin de semana en Huelva.

Mercado del Queso de Aracena

Imagen del Mercado de los Quesos h24

La XXIII edición del Mercado del Queso de Aracena se celebrará del 5 al 8 de diciembre. La cita tendrá lugar en el Recinto Ferial, situado en la Avenida Reina de los Ángeles, y contará con un total de 27 queserías procedentes de toda España y de Portugal. El evento contará con una amplia programación que incluye degustaciones, catas, maridajes, charlas y actividades gastronómicas de todo tipo.

Fiesta de Rehiletes

Rehiletes en Santo Domingo en Aracena J. M. B. M.

Durante este fin de semana también se celebrará en Aracena la tradicional Fiesta de los Rehiletes. Se trata de una vieja tradición muy popular en la zona de la sierra que tiene lugar al finalizar la temporada de recogida de castañas. Los vecinos del municipio elaboran hogueras y queman rehiletes en diferentes plazas y calles durante la noche del 7 de diciembre. Para amenizar la fiesta, además, es muy frecuente consumir mosto serrano, dulces típicos y chocolate con churros.

Empieza la Navidad en Aroche

Navidad en Aroche h24

La localidad de Aroche inicia oficialmente su Navidad este fin de semana. El viernes 5 de diciembre tendrá lugar el encendido del alumbrado navideño a las 19:00 horas en la Plaza Sierra. Los asistentes, además, podrán disfrutar de una nevada artificial. Al día siguiente, el sábado 6 de diciembre, tendrá lugar una recreación romana en la ciudad romana de Arucci-Turobriga y una zambomba flamenca a cargo de 'Cantando por Navidad' en el Salón Montellano.

Para cerrar el fin de semana, el domingo 7 de diciembre a las 11:00 horas se celebrará un mercadillo organizado por la Hermandad de San Isidro, a las 12:00 horas tendrá lugar la cuarta edición del Chilifest en la cafetería Popo y a las 17:00 horas, se realizará una visita guiada a las murallas y la torre San Ginés.

Feria Gastronómica de Cumbres Mayores

La espectacular ración de jamón, en otras ediciones turismo de aracena

Del 5 al 8 de diciembre se celebrará la XIV edición de la Feria Gastronómica y Cultural Saborea Cumbres, una cita donde se combina patrimonio, tradición y gastronomía. El evento tendrá lugar en la Plaza de Andalucía y el Castillo de Sancho IV y contará con un amplio programa de actividades. Desde exposiciones y visitas guiadas hasta demostraciones, pasacalles, degustaciones, talleres, charlas y actuaciones musicales.

Aunque la actividad más destacada está relacionada con el jamón. Los asistentes a la feria tendrán la oportunidad de disfrutar de la ración de jamón ibérico de bellota más grande del mundo preparada por doce cortadores profesionales. Esta se servirá el domingo 7 de diciembre a partir de las 14:00 horas en la caseta municipal.

Belén Viviente de Puerto Moral

Belén Viviente de Puerto Moral ayto puerto moral

El pequeño y pintoresco municipio de Puerto Moral celebra este fin de semana la XIV edición de su tradicional Belén Viviente. Los vecinos del municipio recrearán los oficios tradicionales de la época y las escenas bíblicas relacionadas con el nacimiento de Jesús. Los visitantes podrán disfrutar de esta fantástica representación durante los días 6 y 7 de diciembre en horario de 17:30 a 21:00 horas.

Feria de la Castaña de Fuenteheridos

Desde el 7 al 10 de diciembre tendrá lugar una nueva edición de esta ya tradicional Feria de la Castaña h24

Uno de los eventos gastronómicos más esperados del año en la Sierra de Aracena es la Feria de la Castaña de Fuenteheridos, que este 2025 se celebrará desde el 6 hasta el 8 de diciembre. Durante estos tres días, los asistentes podrán disfrutar de una amplia programación de eventos que incluye degustaciones de castañas asadas, mercados artesanales, actuaciones musicales y actividades para toda la familia. También se trata de una oportunidad única para visitar el pintoresco pueblo de Fuenteheridos, considerado como uno de los más encantadores de Huelva.

Fiesta del mosto en Los Marines

Imagen de archivo de la Feria del Mosto de Los Marines brazo mena

Durante los días 6 y 7 de diciembre se celebrará la tradicional Fiesta del Mosto en Los Marines, un evento que este año cumple su vigésima quinta edición y que contará con la presencia de 11 cosecheros del municipio y 29 comerciantes de la comarca. Durante la fiesta se podrán degustar alrededor de 400 litros de mosto artesano y ecológico de forma gratuita, además de otros productos gastronómicos típicos de la zona. La fiesta también contará con atracciones para los más pequeños y actuaciones musicales.

Migas solidarias en La Umbría

Imagen de un plato de migas h24

La Asociación 'El Pilar' celebra un año más sus tradicionales migas solidarias en La Umbría, una pequeña pedanía de Aracena. Se trata de un evento de carácter solidario, pues los fondos que se recauden irán destinados a proyectos de este tipo. La Fiesta se celebrará el domingo 7 de diciembre en las instalaciones del pabellón cubierto, justo detrás de la iglesia mudéjar de Nuestra Señora de la Antigua. Allí, tanto los vecinos como los asistentes podrán disfrutar de unas fantásticas migas serranas y otros platos como sardinas asadas, caldereta, chorizo, caldos o dulces caseros.

Las personas que quieran descubrir el encanto, la gastronomía y las tradiciones de algunos pueblos de Huelva tienen una oportunidad única este fin de semana gracias a los numerosos eventos que tendrán lugar en la provincia.