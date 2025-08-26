Pitingo se burla de Pedro Sánchez por el cierre del espacio marítimo para sus vacaciones: «He cogido un trocito de playa»

A estas alturas todo quien sea habitual de las redes sociales sabe cómo se desenvuelve en ellas Pintingo. El cantante ayamontino no tiene pelos en la lengua y, por mucho que genere polémica, es contundente en sus opiniones, no exento de ironía y gracia.

En esta ocasión ha apostado por la parodia para burlarse de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. El artista, que ya se definió hace tiempo como ideológicamente de derecha, no ha dudado en grabarse en un video que ha subido a las redes sociales, emulando a lo que ha hecho el dirigente socialista en sus vacaciones.

«Hola familia, aquí estoy en Denia y he cogido un trocito de playa para que no me molesten ni yo molestar a nadie. Así hay que hacer las cosas. Que por cierto estoy viendo ahí gente en el agua 'fuera de aquí, que esto es mío. Vamos, oiga», cuenta en el video Pitingo muy sonriente. La persona que le graba también se ríe con la cómica situación. Añade como comentario al video que «hasta yo también acoto mi playa… pero con toalla, tortilla de papas, un tinto de verano y sin escoltas«.

Hasta yo también acoto mi playa… pero con toalla, tortilla de papas, un tinto de verano y sin escoltas 🍉🎶☀️”😂#humor pic.twitter.com/YmXkFp0jOS — PITINGO ® (@Pitingo) August 24, 2025

Toda esta representación viene porque el presidente Sánchez está de vacaciones en Lanzarote y aduciendo motivos de seguridad ha acotado una zona del espacio marítimo en torno a su residencia en estos días, la mansión de La Mareta. De este modo, se ha delimitado un cuadrado con cuatro puntos en torno a los que hay férreas medidas de seguridad.

Se trata de un espacio de unas 66 hectáreas marítimas, por las que no podrá navegar nadie. La restricción también afecta a la playa y obliga a los huéspedes de un hotel a tener acotado el disfrute de la arena y la orilla. Un dispositivo compuesto por 40 agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional, entre los que hay un grupo de buzos, vigilan tierra y mar.

«Exclusión temporal a la navegación marítima en la isla de Lanzarote hasta el 31 de agosto por motivos de seguridad en el espacio marítimo delimitado por el trazado de las líneas que unen los puntos A, B, C y D y la costa de la isla de Lanzarote», reza la advertencia de Salvamento Marítimo.