La segunda cabalgata de Reyes más antigua de España se celebra en este pueblo de Huelva que está perdido en medio de la sierra

En lo más profundo de la sierra onubense, donde las casas blancas se encajan entre montes y el ritmo rural se impone, Higuera de la Sierra conserva una de las tradiciones navideñas más sorprendentes de Andalucía, su Cabalgata de Reyes Magos, considerada la segunda más antigua de España y una de las más singulares del país.

Cada 5 de enero, este municipio de poco más de mil habitantes se transforma en un gran escenario viviente. No es una cabalgata al uso, aquí las carrozas son auténticas escenas bíblicas en movimiento y los vecinos, convertidos en actores inmóviles, mantienen el gesto y la postura durante todo el recorrido, haga frío o llueva. Una muestra de dedicación que se ha convertido en seña de identidad.

Una tradición centenaria nacida en 1918

La historia de esta cabalgata arranca en 1918, cuando un grupo de vecinos decidió recorrer las calles disfrazados de Reyes Magos, lanzando caramelos a los niños del pueblo. Lo que empezó como un gesto sencillo se convirtió, con el paso de los años, en una celebración colectiva donde todo el pueblo participa en la construcción de carrozas artesanas que se preparan durante meses.

Escena de la Cabalgata de Reyes de Higuera de la Sierra ayto de higuera de la sierra

Hoy, la Junta de Andalucía incluye este evento en su Agenda Cultural oficial, reconociendo su valor patrimonial y su relevancia histórica.

Un pueblo navideño recomendado para visitar

La fuerza de esta tradición ha convertido a Higuera de la Sierra en uno de los destinos navideños más recomendados de Andalucía. Este pueblo tiene una tradición muy auténtica y gran ambiente festivo, ideal para quienes buscan alternativas alejadas de las grandes ciudades y de las cabalgatas multitudinarias.

Además del desfile, el visitante encuentra un pueblo con encanto serrano, calles estrechas, miradores naturales y un ambiente acogedor que se multiplica durante los días previos a Reyes.

Cuando cae el 5 de enero, Higuera de la Sierra late al compás de los tambores y de la expectación. La luz cálida de las antorchas y la emoción de los más pequeños envuelven un desfile que combina devoción, arte popular y memoria histórica.