La subida del recibo del agua que planea Giahsa podría aprobarse en marzo

El recibo del agua para los usuarios de Giahsa va a subir este 2025 después de cinco años de congelación de tarifas. La medida ya se conocía y así lo publicaba en diciembre este periódico. Pero ya ha transcurrido mes y medio del nuevo año y el incremento anunciado aún no se ha hecho efectivo. El director ejecutivo de la empresa pública, Santiago Ponce, confirmaba este martes, durante un encuentro con periodistas, que están ultimando en estos días cuál va a ser la actualización de tarifas con el objetivo de llevarlo al pleno de la Mancomunidad el próximo mes de marzo.

Desde los ayuntamientos socialistas presentes en el citado órgano mancomunado ya se han expresado en contra de lo que tildan de «tarifazo». En Giahsa recuerdan que la compañía tiene «un histórico de subida de tarifas importantes» en anteriores etapas. Ponce recuerda que en 2012 se llegó a subir la factura un 25% o cómo consistorios gobernados por el PSOE, como es el caso de Valverde del Camino, han aprobado recientemente incrementos del 18,5%.

«La inmensa mayoría de las empresas del sector, tanto públicas como privadas, las han incrementado en los últimos meses. A partir de 2025, y a tenor de los nuevos servicios que vamos a prestar en materia de digitalización y RSU, nos vemos obligados a armonizar las tarifas».

Giahsa mantiene sus tarifas congeladas desde 2019, cuando se aprobó una bajada «al mismo tiempo que se pedía una refinanciación de la deuda», subrayaba el presidente de la Mancomunidad, Diego del Toro, también presente en el desayuno informativo. Una medida que según los nuevos dirigentes de Giahsa agravó la situación financiera de la empresa ya que esa reducción de ingresos coincidió con un periodo de subidas de precios derivada de la pandemia y la posterior guerra de Ucrania. Cuando llegó el PP a la empresa pública de agua, se encontraron con «un pasivo financiero de más de 167 millones», y pérdidas de 34 millones de euros en el ejercicio 2022«. Para el director ejecutivo, »el auténtico lastre han sido las refinanciaciones y sus correspondientes comisiones e intereses«.

Nuevos municipios

Este incremento de las tarifas es para los socialistas el motivo que está detrás de la entrada de nuevos municipios en la Mancomunidad, todos ellos gobernados por el PP, como es Cartaya, Palos y La Palma del Condado. Ya han recurrido por vía contenciosa la entrada de Cartaya y han anunciado lo mismo para los otros dos municipios. Aseguran que están buscando votos para sacar adelante el aumento de las tarifas, incumpliendo los estatutos de la Mancomunidad porque ninguno de estos municipios ha accedido a la Mancomunidad con el ciclo completo de agua.

Desde Giahsa responden que existe un informe jurídico que avala esa decisión,«que sólo persigue ensanchar la base de la Mancomunidad, hacerla más fuerte y por tanto más atractiva a los bancos»-decía Santiago Ponce-, quien además recuerda que ya existen dentro de la Mancomunidad municipios que no tienen todo el ciclo completo y contra los que el PSOE no ha protestado como Almonte o San Juan del Puerto. «Las norma se tienen que interpretar para todos igual. No tiene mucho sentido que ahora se pongan exquisitos y antes no. Nos hubiera gustado q ue nos hubieran dado la confianza de 3 ó 4 años para reventir la situación que nos encontramos».