El tiempo en Huelva: ambiente primaveral con nubes, claros y alguna lluvia

En este tiempo, primaveral en Huelva, pero de finales de invierno en el resto del hemisferio norte, es cuando en mitad del Atlántico Norte se forman auténticos ciclones, borrascas muy profundas como la que nos dejará un frente que será muy activo en el norte de la península y que a la provincia de Huelva llegará también aunque, siendo como es la cola del frente frío, no dejará lluvias torrenciales y ni siquiera de consideración. Lloverá, lo cual en este tiempo es normal, y lloverá sobre todo el viernes, para finalizar una semana en la que se alternarán las nubes con los claros y en cualquier momento podremos tener alguna llovizna aislada. Como verán, nada de particular, todo del seguro en esta primavera que en Huelva se adelanta como siempre.

Tras el paso del frente este martes, habrá una situación anticiclónica sobre la península y una consecuente bajada de temperaturas

El auténtico ciclón se está desplazando en dirección a Islandia, tiene en su centro una presión de 955 hectopascales y un radio de acción enorme, a pesar de lo cual a la península Ibérica no llegará con fuerza suficiente como para ser portada de los telediarios. En cuanto a las lluvias que tendremos el viernes y que podrán ser de cierta consideración, no tienen nada que ver con este frente que ya mañana a última hora habrá dejado de pasar por la provincia, sino con una borrasca fría en altura (BFA) a la que probablemente le llamen DANA con objeto de alarmar al ciudadano y lograr lectores, visitas o telespectadores mediante este tiempo meteorológico que tan de moda está en estos tiempos de innegable cambio climático (1). Como es natural, detrás de este frente frío que nos visitará en las próximas horas, vendrá eso, el frío y un notable descenso de temperaturas, generalizado en toda España, y más moderado en esta privilegiada provincia de Huelva. De la borrasca fría que tendremos el viernes ya tendremos tiempo de hablar eso, el viernes. Vamos a ver cómo estará la semana que tenemos por delante, como siempre, en nuestra predicción por comarcas.

Predicción por comarcas, del 24 al 28 de febrero

Sierra. Mañana lluvias, muy moderadas, eso sí, en toda la comarca serrana, y tras el paso de este frente frío que tiene la gentileza de dejarnos esta agua mañana martes, descenso lógico de temperaturas, hasta cinco grados menos en las máximas, desde los 17ºC de hoy lunes, a los 12ºC o incluso 11ºC del jueves o el viernes en las zonas más elevadas. Habrá alternancia de nubes y claros excepto el próximo viernes, cuando los cielos estarán cubiertos y podrá caer algún chaparrón intenso, pudiéndose registrar a lo largo del viernes cantidades por encima de los diez litros. En cuanto a los vientos, no tienen más que fijarse en el mapa de superficie de la Aemet con el que solemos ilustrar esta información meteorológica, para ver la situación anticiclónica, a pesar de todo, y entender que no pasarán de ser flojos con alguna racha que no superará ni los 25 km/h.

Andévalo. Descenso de temperaturas, no más de cuatro grados desde los 17 ó 18ºC de hoy lunes, en las máximas, e irrelevante en las mínimas. Aunque el paso del frente este martes, apenas dejará rastro en el Andévalo, podría haber chubascos aislados en cualquier momento de la semana. Eso sí, el viernes llueve y además en algunas zonas podría ser una lluvia de consideración, pudiéndose registrar más de diez litros en esta jornada. Por lo demás nubes y claros, con esos episodios de breves lloviznas o algún chaparrón ocasional, vientos flojos toda la semana y ausencia de rachas considerables de viento incluso este martes, con el paso del frente, y el viernes con la siguiente borrasca que nos visita.

Campiña–Condado. A partir del jueves bajada de las temperaturas máximas, que podrían acercarse a los 14ºC, y con mínimas apenas alteradas, entre los 7ºC y los 9 ºC toda la semana. En cuanto a las lluvias, serán muy escasas este martes, mientras que las del viernes podrían ser ocasionalmente importantes, pero siempre poco por encima de los diez litros de acumulado este día. Los cielos estarán mayormente despejados, incluso el martes con el paso del frente, mientras que el viernes sí que estarán cubiertos, pudiéndose adelantar la llegada de esta nueva borrasca al jueves, día nublado, pero previsiblemente sin precipitaciones. Los vientos flojos toda la semana y sin rachas de consideración.

Litoral. Semana muy inestable, con probabilidad de precipitaciones, aunque muy moderadas durante toda la semana, para culminar el viernes con lluvias que podrían dejar acumulados en el litoral por encima de los quince litros. Los cielos pugnarán por dejar pasar el sol, sobre todo hoy lunes y el miércoles, pero lo normal es que tengamos una semana bastante nubosa en el litoral. Los vientos en cambio y a pesar de tanta inestabilidad serán flojos y sin rachas de consideración.

(1) El catastrofismo recurrente nos tilda de negacionistas por el simple hecho de no comulgar con ruedas de molino, pero una cosa es ser consciente del evidente hecho de que la acción antrópica ha provocado un aumento de las temperaturas, que el cambio climático es tanto real como evitable y reversible con políticas adecuadas, y otra muy distinta es ver danas por todos lados, incluso por el istmo. En otro orden de cosas, algún día les contaré que Huelva es una península, rodeada de agua por todos lados, el Odiel, el Tinto y la Ribera de la Anicoba o Nicoba. El istmo onubense está pegadito a la carretera de Gibraleón, pues la dicha ribera, aunque circula prácticamente al lado del Odiel, desemboca en el Tinto. Y perdón por la digresión, pero esto de la península onubense me lo hizo ver el otro día mi querido amigo, del alma y de mantel, don Andrés Silván Bueno, compañero de universidad y con el que compartí no sólo aula en el palomar de la antigua fábrica de tabacos de la calle San Fernando, donde estaba relegado el escaso alumnado de Geografía Física, sino de piso en nuestra venturosa estada sevillana.