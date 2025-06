El tiempo en Huelva: menos calor este fin de semana

Este jueves se alcanzaron los cuarenta grados en numerosas localidades del Andévalo y la Campiña, además de en la capital, donde el termómetro alcanzó los 40'6 ºC a las cinco de la tarde en el observatorio de la Aemet emplazado en la ronda exterior, muy cerca del Hospital Infanta Elena (1).Las temperaturas alcanzaron cifras en torno a los cuarenta grados, algo que no es nada del otro mundo en el caso onubense.

Hemos repasado los trece observatorios de la Aemet en la provincia y estas son las temperaturas por encima de los cuarenta grados que se registraron ayer entre las cinco y las siete de la tarde, las horas de más calor: Aroche (39'9ºC), El Cerro (40'3ºC), Alosno-Tharsis (40'2ºC), Valverde (40'1ºC), El Granado (42'4ºC), Villarrasa (40'3ºC), y, como se decía, Huelva capital (40'6ºC). La máxima, como es habitual, se registró en El Granado, debido a sus especiales condiciones geomorfológicas, muy determinantes en el lugar donde se ubica el observatorio y sobre las cuales ya hemos alguna referencia en esta misma sección. En las otras seis estaciones las temperaturas estuvieron cerca de esos cuarenta grados que hicieron a la Aemet activar un aviso naranja en buena parte de la provincia de Huelva. La sangre, no llegó al río.

El calor de este viernes no ha sido tan fiero como lo pintaban (2), y por supuesto estará muy lejos de poder considerarse una ola de calor al descender seis grados en el caso de Huelva capital, con respecto a la temperatura alcanzada ayer. No se cumplirán las condiciones, ni siquiera la más relevante, pues estando en la provincia de Huelva el umbral mínimo de temperaturas, según estadísticas de los últimos treinta años, en 37'4ºC, ya os digo que no se alcanzarán esas temperaturas este viernes, y por supuesto no durante tres días seguidos, condición necesaria para poder hablar de ola de calor. De modo que va a ser difícil surfear en esta presunta ola con lo que vamos a tener hoy, que serán buena temperaturas.

El calor que van a soportar en el Valle del Guadalquivir en la jornada de hoy, y que pondrán a localidades cordobesas o sevillanas de nuevo en los informativos, se debe a una dorsal que al igual que nos ha traído estabilidad y llegada de masas de aire desde el sur, y recuerden la calima que hemos tenido estos días atrás, se está uniendo, esa dorsal, decimos, a las muchas horas de insolación y el ángulo de los rayos de sol (3) fueron la causa del episodio de calor de ayer, solo de ayer. Mañana todo cambiará. La razón para ello es que la dorsal que nos ha estado afectando en su lado oeste, más o menos en lo que se podría considerar límite por el oeste, se desplaza hacia levante. Además, van a venir aires más frescos del Atlántico, por lo que la mitad oeste de la península verá bajar el termómetro considerablemente en los próximos días.

Resumen para el fin de semana: bajada de temperaturas generalizada a partir de hoy mismo, lo que quiere decir que tendremos calor suficiente como para ir a la playa, o quedarnos en casa con el ventilador puesto, pero de ola de calor y cuarenta grados, nada de nada. Ni siquiera en la parte más oriental de la provincia, las más cercanas al valle del Guadalquivir (4) tendrán temperaturas excesivamente altas, pero en el resto de la provincia, un dichoso fin de semana con la llegada del verano astronómico, que se producirá mañana poco antes de las cinco menos cuarto de esta próxima madrugada, quiere decirse que cuando ustedes se levanten mañana estarán ya en verano (5). Pero para resumir, lo mejor es irnos a ver cómo vamos a estar el fin de semana por comarcas.

Mapa previsto de superficie aemet

Predicción por comarcas, del 19 al 22 de junio

Sierra. Salvo en la parte más oriental, caso de Zufre, Santa Olalla… donde sí que tendrán temperaturas elevadas hoy y mañana viernes, pero sin pasar de los 34ºC, el resto de la Sierra tendrá temperaturas por debajo de los 33ºC todo el fin de semana. Las mínimas también serán elevadas aunque bajarán de los veinte, diciendo adiós la Sierra a las noches tropicales. Cielos mayormente despejados, con alguna nubosidad pasajera. Vientos flojos normalmente del sur.

Andévalo. Quizás puntualmente se alcancen los 35ºC, pero lo normal es que las temperaturas anden por debajo de esta cifra, sobre los 33ºC o 34ºC. Las mínimas, salvo en la parte más oriental, en el Andévalo minero, bajarán de los veinte a partir de mañana. Vientos flojos y variables. Cielos despejados, prácticamente sin nubes.

Campiña– Condado. Hoy seguirá el calor, pero no tanto como ayer. Sin llegar a pasar de los treinta y cinco, luego seis o siete grados menos que ayer. Las minimas sí que continuarán sin bajar de los veinte, con las consabidas noches tropoicales. Cielos normalmente despejados, con muy escasa o ninguna nubosidad. Vientos flojos, normalmente del sur o de poniente.

Litoral. Tiempo muy agradable en todo el litoral, con máximas que apenas alcanzarán los 30ºC en la jornada de hoy, salvo en la capital o localidades más alejadas de la costa, donde se podrán registrar hoy y mañana temperaturas por encima de los 32ºC, pero ya el domingo ni eso siquiera. Mínimas que, por el contrario, no bajarán de los veinte, luego seguimos con noches tropicales. Cielos despejados y muy escasa nubosidad. Los vientos flojos e imprevisibles, estando donde estamos, como la política, en una situación límite, con la dorsal retirándose y la influencia del anticiclón de las Azores ya dominando el tiempo este fin de semana y los próximos días, de los que os daremos cuenta, pero de momento anuncian un verano muy discretito.

(1) En esta sección tenemos en cuenta de forma exclusiva los 13 observatorios de la Aemet repartidos por la provincia que cumplen las normas internacionalmente adoptadas. En ocasiones se hace referencia en distintos medios y foros a temperaturas absolutamente irreales. Hace tan sólo unos días aparecía en un informativo de televisión una señora dando información del tiempo delante de un termómetro publicitario instalado frente al costurero de la reina, en Sevilla, que marcaba nada menos que cuarenta y nueve grados. La periodista, feliz y contenta dando semejante exclusiva, tuvo el detalle de explicar que esos cuarenta y nueve grados no eran a la sombra, sino al sol porque el termómetro publicitario estaba al sol. Desternillante. Y todo esto en una cadena pública. Desde luego es para mear y no echar gota.

(2) Me jugaría con ustedes unas cervecitas en La Gamberra a que en Huelva capital no se pasa hoy ni de los 34ºC e igual ni se alcanzan, pero como sé que voy a ganar pues no me arriesgo a tener que beberme esta tarde los miles de cervezas que me tendréis que convidar tantísimos lectores como tengo el orgullo de tener. Gracias de todos modos.

(3) Un rayo de sol, oh, oh, oh, / me trajo tu amor… Con esta canción de Los Diablos bailábamos en las Colombinas en unos tiempos muy distintos a los de ahora. Ah, qué lindos recuerdos… bailábamos agarraditos, bebíamos godovis y luego nos íbamos a la orillita del río a estar en silencio, besándonos, achuchándonos y, afortunadamente, gracias al frescor del río quitándonos el calentón. Ay, Señor, Señor, ponnos buenos a todos.

(4) Como en el caso de El Granado pero a una mayor escala, el valle está rodeado de montañas: Béticas y Sierra Morena, con lo cual el calor se instala en esta cubeta y al estar protegido de corrientes de aire que puedan enfriar las temperaturas, pues ahí se recalientan con la insolación diaria. Lo dicho, en el valle del Guadalquivir van a disfrutar de cuarenta grados todo el fin de semana.

(5) El solsticio de verano marca la jornada con más horas de sol del año. El día más largo, como la película homónima, más antigua que la canción de Los Diablos. El día más largo trata del desembarco de Normandía, que no fue el día del solsticio, sino unas semanas antes, el 6 de junio. Pero debió ser un día muy largo para quienes se enfrentaron a los cañones y las ametralladoras de los alemanes. En el reparto de la película John Wayne, Robert Mitchum, Henry Fonda, Sean Connery, Richard Burton… No veas el cine que se hacía antes. Hace un par de días pude ver Doce hombres sin piedad, otro peliculón. Me acordé de mi admirado y querido amigo Vicente Quiroga, que como a mí le encantan las películas de juicios.