El tiempo en Huelva: Cielos azules y aumento de las temperaturas

Si quieren ver una nube asómense rápido a la ventana porque esta semana los cielos van a estar más limpios que una patena. Asule, asule, como el coló del sielo cuando no hay nube. Es lo que tiene el absolutamente normal hecho de que en este tiempo el anticiclón de las Azores, nuestro querido anticiclón subtropical, esté donde tiene que estar y no haciendo el gamba por ahí, sobre las Azores que le dan apodo y compaña.

Lo que resta del mes de mayo e incluso junio, lo aventuran ya los distintos modelos, vaticinando que serán semanas más secas de lo normal para todo el suroeste español. Si tenemos en cuenta que en este tiempo lo que es llover, llueve más bien poco, podemos concluir que entraremos en el verano con un tiempo extremadamente seco pero con temperaturas que no se corresponderán con olas de calor extremo. Ojalá se equivoquen los modelos y de aquí al verano tengamos alguna precipitación que llevarnos a nuestros campos, si no habrá que conformarse con los aires húmedos que desde poniente ayudan a que se críe bien el trigo (1), que por lo que estamos viendo y predicen los modelos, va a haber que recogerlo antes de tiempo. El sol no acabará de agostarlo y de momento y desde luego, precioso está.

Mapa de la superficie Aemet

La situación claramente anticiclónica que vamos a disfrutar en el suroeste español, nos librará de una perturbación que va a afectar a todo el norte peninsular. Será una dana que ayer domingo entró por el noroeste, aunque es de suponer que no alcanzará ni el norte de la provincia de Huelva, la zona serrana. Aquí lo que se espera a partir de mañana son esos cielos absolutamente despejados que anunciábamos más arriba y temperaturas que subirán de los treinta grados. Y así seguiremos la semana próxima, los fríos y las lluvias será mejor que las dejemos para el norte peninsular, que están más acostumbrados.

Predicción por comarcas, del 19 al 23 de mayo

Sierra. Las temperaturas se acercarán a los treinta grados, con unos cielos que estarán mayormente despejados. Mínimas igualmente agradables, por encima de los once grados. Vientos flojos normalmente del noroeste y de lluvias nada.

Andévalo. Temperaturas primaverales, cielos despejados, nada de lluvia y vientos de flojos a moderados del noroeste o de poniente. Mejor imposible.

Campiña– Condado. Se subirá de los treinta grados, alcanzando los treinta y dos o treinta y tres grados según las zonas, mientras las mínimas no bajarán de los doce o trece grados. Cielos como en toda la provincia, limpios de nubes. De lluvias obviamente nada y vientos flojos de poniente.

Litoral. En localidades más cercanas a la costa no se alcanzarán los treinta, pero a medida que nos alejemos de la orillita del mar, veremos cómo el termómetro sube de los treinta y uno o treinta y dos. Cielos limpios, azules y vientos flojos del norte o del noroeste. Un tiempo buenísimo.

Notas al pie (1) «Qué bien criao está el trigo / que este invierno yo sembré. / Ahora tengo que segarlo / y no lo pueo arrecogé». Soleá por bulerías que le escuché a El Cabrero en la Peña de Huelva, acompañado a la guitarra por Antonio Sousa. Cómo para olvidarlo, qué quejío y que jondura al cantar. Por aquel tiempo venía mucho a Huelva, la tierra de su amigo y guitarrista Antonio Sousa. Solía aparecer por la Peña flamenca con cierta asiduidad, de ahí que conociera tan bien los distintos estilos y maneras de los fandangos de Huelva.