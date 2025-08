El tiempo en Huelva: entre danas y olas de calor

Se anuncian olas de calor que no lo serán oficialmente al no cumplir todos los parámetros establecidos al respecto, pero sí que vamos a tener altas temperaturas esta semana. En Huelva tenemos el ejemplo de que no siempre las olas de calor tienen que ser para tanto, de hecho el calor que ya tuvimos este pasado fin de semana se extenderá estos días, pero sin alcanzar las temperaturas que sí que vamos a tener nuevamente muy altas el próximo fin de semana, cuando paradójicamente ya no se esté hablando de olas de calor.

Vamos a intentar explicar este galimatías, porque ocurre que el tiempo que tenemos en Huelva no tiene porque coincidir con el que nos anuncian en los informativos. Les voy a dar una llamativa nota, más que una noticia: el jueves por la mañana o al mediodía, igual caen algunas gotas en la mitad norte de la provincia de Huelva (1). Este dato, puramente anecdótico, nos lleva a la situación provocada por la potente dorsal que ocupa todo el territorio peninsular y que sumada a la insolación nos trae esta nueva ola de calor, la que se va a extender durante toda la semana y en la provincia de Huelva será más evidente a partir del viernes. De momento vamos a seguir teniendo calor y noches tropicales, con el termómetro resistiéndose a bajar de los veinte grados en lo que resta de canícula, quiere decirse hasta mediados de mes.

Otra cuestión llamativa es la posible dana que se estaría formando sobre aguas atlánticas, al suroeste de la península. En el caso de que se confirmaran los pronósticos y las bajas en niveles medios, la dana, o un simple embolsamiento de aire frío, acabara formándose, tendríamos una inestabilidad que podría traer precipitaciones en según qué zonas de la península, pues el andar errático de una dana no da pistas ni siquiera a corto plazo de lo que pueda ocurrir. Es este aire frío en altura lo que podría convertir en lluvia el aire cálido en ascenso que tenemos sobre la península, y lo que podría activar esas lluvias convectivas en la mitad norte de la provincia de Huelva, algo que al ser muy poco probable será mejor que no insistamos más de lo necesario, ya que en todo caso serían cuatro gotas mal contadas. Y como es habitual, vamos con la predicción por comarcas de la provincia.

aemet

Predicción por comarcas del 4 al 8 de agosto

Sierra. Seguimos con temperaturas altas y probablemente a partir del viernes más aún. Noches tropicales toda la semana. Cielos despejados hasta el jueves, cuando la nubosidad se hará patente en los cielos serranos. Son estas nubes convectivas las que podrían dejar algunas gotas, pero vayan ustedes a saber (2). Los vientos serán flojos y vendrán del sur.

Andévalo. Toda la semana con temperaturas entre los 36 y los 37ºC para acabar subiendo aún más el fin de semana próximo. De momento noches tropicales toda la semana y probable tormenta con aparato eléctrico el jueves, que vendrá acompañada de muy escasas precipitaciones, si las hubiere. Los cielos, salvo esta incidencia, estarán despejados. Vientos flojos del sur excepto los del jueves tormentoso o, al menos, inestable.

Campiña-Condado. Entre los 35ºC que tendremos de máxima en la parte más occidental y los 38ºC en la más oriental. Noches sin que el termómetro baje de los veinte y en general cielos despejados toda la semana, salvo el jueves tormentoso que podría dejar alguna mínima precipitación. Vientos flojos, normalmente del sur.

Litoral. Aunque el termómetro no dará respiro por la noche, sin bajar de los 20ºC, sí que tendremos una semana con temperaturas, teniendo en cuenta que estamos en verano, la mar de agradable. Y lo de la mar es porque será la mar la que atempere estos días asediados por olas de calor y embolsamientos de aire frío que también aquí se traducirán en una cierta posibilidad de precipitación tormentosa el jueves, pero nada del otro mundo. Cuatro gotas. Vientos flojos del suroeste.

(1) Adjuintamos mapa previsto por la ECMWF para este próximo jueves que muestra la presión a nivel del mar y las probabilidades de precipitación. Hasta dos litros podrían caer entre las cinco y las once de la mañana (UTC+1)- Serían una lluvia convectiva, difícil de predecir.

(2) La previsión a cuatro días es incierta, pero si encima tenemos ese embolsamiento de aire frío del que les hablábamos más arriba, pues ya mne dirán ustedes, queridos lectores, qué demonios podemos aventurar.