El tiempo en Huelva: fin de semana de avisos amarillos

La canícula no se olvida de Huelva. La Corriente de Chorro, ese Jet Stream del que hace tiempo que no hablamos, en su caprichoso deambular traza una dorsal que ocupará todo el territorio peninsular, regalándonos una masa de aire subtropical, sahariano, que según cómo sea de potente la dicha dorsal que tenemos en capas medias de la atmósfera, podrá traernos un calor más o menos intenso este fin de semana en Huelva, en algunas de cuyas comarcas van a ver cómo estarán bajo aviso amarillo por elevadas temperaturas.

Esta situación continuará en toda la mitad oriental de la península, mientras que el calor extremo nos abandonará ya la semana entrante, o eso esperamos al menos, ya que tenemos una lógica incertidumbre. Las previsiones desde luego no son nada buenas, apuntándose valores extremos en zonas tan cercanas a nosotros como el valle del Guadalquivir (1) o el curso alto y medio del Guadiana.

Bastante calor incluso para un mes de agosto, las cosas del calentamiento global. Nos estamos acostumbrando a cifras extremas, como los 44 ºC que van a ser noticia estos días en provincias andaluzas, sobre todo en el mentado valle del Guadalquivir. ¿Ocurrirá esto en Huelva?, pues probablemente no. Esa masa de aire que nos llega desde el continente africano, y la dorsal que propicia su entrada en la península, se desplazará muy probablemente hacia el este, con lo cual las temperaturas en Huelva no serán tan extremas como en el Levante español. Además, en todo el arco costero del golfo de Cádiz, la influencia del mar, del aire atlántico notablemente más frío que el de la masa de aire cálida africana, también contribuirá a que las temperaturas no se disparen mucho más allá de este próximo domingo, cuando alcanzaremos unas temperaturas máximas de las que damos cuenta más abajo, en la previsión por comarcas y, de momento, para el fin de semana.

Ya continuará el próximo lunes el verano y tendremos oportunidad de comentaros cómo nos va a ir en la provincia de Huelva, si se cumplen las previsiones de que nos libramos del calor extremo o no. Veamos entonces como va a ser el fin de semana.

En superficie se adivina la dorsal que afectará con su masa de aire cálido asociada, más al este peninsular aemet

Predicción por comarcas del 31 de julio al 3 de agosto

Sierra. Como es natural, en las zonas más altas de la sierra no se alcanzarán en todo el fin de semana temperaturas en torno a los 39ºC, pero en zonas más bajas, ya sea al este o al oeste, sí que se alcanzará esa temida cifra. Una buena noticia para toda la Sierra es el de las temperaturas mínimas, que no subirán en exceso de los 20ºC e incluso habrá zonas que se mantengan por debajo de esta cifra. Si tenemos en cuenta que muy cerca, en localidades sevillanas o cordobesas pueden tener noches ecuatoriales (2), podremos respirar, de noche, tranquilos. Los cielos estarán despejados y apenas se verán circular por el cielo alguna nube este jueves por la tarde, que al elevarse por las zonas más elevadas de la geografía serrana, podrían dejar alguna gota de agua, cosa que sería simplemente curiosa. Lluvias orográficas serían. Los vientos serán flojos o muy flojos y variables.

Andévalo. Ya se va notando el calor, pero más aún en la jornada del domingo, cuando se podrían superar los 40ºC en buena parte de la zona andevaleña. En cuanto a las mínimas, tenemos garantizadas noches tropicales, sin bajar de los 20ºC y superando esta cifra hasta a primeras horas de la mañana. Salvo alguna nube que podría atravesar los cielos en la tarde de hoy jueves, los cielos permanecerán absolutamente despejados, mientras los vientos serán flojos de poniente, hasta el domingo que nos llegarán cálidos y del este.

Campiña-Condado. La zona más oriental, la más volcada a esa enorme depresión que es el Guadalquivir a gran escala, se verá más afectada por el calor que se colará desde el sur en toda la península este fin de semana. En algunas localidades del Condado se superarán los 40ºC, mientras que las mínimas el domingo no bajarán de los 22 o 23ºC. Cielos despejados y vientos flojos de poniente.

Litoral. La zona con temperaturas más livianas de toda la provincia, y evidentemente por la acción atemperante del mar, es la comarca litoral. Mientras en muchas localidades onubenses se superarán los cuarenta, en lugares asomados a la mar atlántica, como Isla Cristina, esperan tener unos magníficos 33 ºC como máxima el domingo. En zonas más apartadas del mar, se alcanzarán hasta los 38 ºC, pero normalmente permanecerán más bajas y habrá que tener en cuenta el lugar en el que estemos (3). Las mínimas nos dejarán unas noches aptas para el sueño, a no ser que estén ustedes disfrutando de las fiestas Colombinas o de cualquier otro sarao. Cielos despejados todo el fin de semana y vientos de moderados a flojos normalmente de poniente.

(1) Según a la escala en la que estemos trabajando estaremos insertos o no en el valle del Guadalquivir.

(2) Aquellas en las que el termómetro no baja de los 25 ºC.

(3) En la previsión que nuestro compañero Héctor Corpa hacía sobre el tiempo que iba a hacer en la capital durante las fiestas Colombinas, avisaba que no era lo mismo la temperatura que fuera a marcar el observatorio de la Aemet, situado en las tierras de labrantía y siempre calurosas cercanas al Hospital Infanta Elena, que a la vera de la ría del Odiel, obviamente.