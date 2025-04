El tiempo en Huelva: fin de semana primaveral... ¿a la espera de otra dana?

Cierto es que se va a conformar una dana al noroeste de la península, desgajada de una borrasca atlántica y encajándose entre el anticiclón subtropical de las Azores y el continental europeo. Aún es muy pronto para saber cómo va a evolucionar de aquí a una semana, aunque no debería ser mal recibido, toda vez que podrían traer alguna lluvia, lo cual nos vendrá muy bien para ir preparándonos de cara a la ausencia de lluvias del tiempo estival.

Y ya que mentamos el tiempo estival, ocurre igual, ya hay por ahí informaciones a saber si generadas por imbecilidad artificial o simplemente por incautos que no saben apenas leer y mucho menos interpretar la información meteorológica que recibimos de las distintas agencias meteorológicas, europeas o americanas, con lo cual tenemos que el verano va a ser más cálido de lo normal o más frío de lo normal. Y todos tan contentos. La superabundancia de información hace posible que todas las promesas se acaben olvidando más temprano que tarde. De modo que nosotros, si os parece bien, vamos a ir al corto plazo que es lo más conveniente y preciso.

Fenomenal fin de semana. Desde los 28ºC o 29ºC que podremos tener en el litoral, a los apetecibles 25ºC o 26ºC de la comarca serrana, y además con cielos limpios, muy escasa nubosidad y vientos flojos o muy flojos en todas las comunidades. Mejor, imposible.

De lo otro, de la dana y lo que no es la dana, ya os iremos contando, porque entre decir ahora lo que va a pasar dentro de una semana, que igual cambia todo, o disfrutar de un fin de semana absolutamente primaveral, ya me dirán ustedes cuál es la mejor opción. Así que feliz finde para todos, disfrutad y pasadlo bien porque la vida, como bien sabéis, son tres días y encima uno llueve. Condieu.

Tiempo anticiclónico todo el fin de semana aemet

Predicción por comarcas, del 24 al 27 de abril

Sierra. Hasta 25ºC o 26ºC de máximas y mínimas por encima de diez en prácticamente toda la Sierra. Alguna nube para hacer más bonitos los cielos azules, lo que no quita que alguna nube oscurita nos quiera asustar, pero con no hacerle caso será suficiente. Vientos de flojos a muy flojos. En resumen, fantástico fin de semana serrano.

Andévalo. Sol. Las temperaturas podrán subir hasta los veintisiete, no más, y si sumamos esto a mínimas que se mantendrán por encima de los once, y algún día de los catorce, pues ya tenemos una radiografía de lo que será el fin de semana, unos días para disfrutar del buen tiempo en todo el Andévalo. A los cielos azules súmenle ahora unos vientos que irán de flojos a muy flojos. Total, un tiempo como para quejarse.

Campiña– Condado. Igual hasta se acaba superando los veintisiete de máxima y las mínimas rondarán los catorce o quince grados. Cielos limpios con una mínima y ocasional presencia de nubes. Vientos flojos o muy flojos. Más no se le puede pedir a Zeus el acumulador de nubes. En fin, un tiempo excelente.

Litoral. Lo más destacado de este fin de semana es que veremos a más de un valiente pegándose un chapuzón, pero en realidad, no hay que ser muy valiente para ello, sino tener un traje de baño y al agua patos. La temperatura del agua en la costa de Huelva estará estos días en torno a los 16ºC que no está nada mal. Al salir del agua y según a qué hora nos vayamos a dar el baño, podrá estar por encima de los veintisiete grados, con lo cual tenemos un tiempo sensacional para estar en la playa o en la terraza de un bar liado con los choquitos fritos y las gambas. En otro orden de cosas, o en el orden habitual de esta sección más bien, se espera que el termómetro no baje de los doce o catorce grados en todo el litoral y que los cielos estén despejados, con muy escasa nubosidad cuando la hubiere, que será en pocas ocasiones. En cuanto a los vientos, para redondear un fin de semana fantástico en lo meteorológico, serán variables y flojos.