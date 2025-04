El tiempo en Huelva: Tras Nuria otra borrasca llegará el domingo

Tal como hemos tenido la semana vamos a tener el fin de semana. Esta madrugada y esta misma mañana tuvimos mucha lluvia, vientos y un tiempo absolutamente desagradable al que no vamos a poder acostumbrarnos y del que dentro de poco ni su recuerdo perdurará entre los onubenses. Pocos cambios a pesar de que se marcha esta Nuria que no ha tenido en la provincia la misma incidencia que en otras zonas del suroeste peninsular, por mucho que haya tronado enfadada dejándonos caer agua si no a mares, si como no es debido para las fechas en las que estamos. Ha jarreado de lo lindo. Y el viento ha soplado, sobre todo en el litoral más occidental. Pero como hemos recordado alguna otra vez, siempre que llueve escampa, de modo que tendremos un fin de semana primaveral, y la primavera es cómo es.

La borrasca Nuria se marcha, su camino le lleva hacia latitudes más altas, con lo cual la inestabilidad, ya para lo que resta de viernes y para el sábado desaparece. El domingo ya será otra historia, primaveral por supuesto, con su sol, sus nubes y sus chaparrones de vez en cuando. Caminamos hacia la normalidad de lo que consideramos primavera, un tiempo que nos puede recordar a las ilustraciones de nuestros primeros libros escolares, con sus prados verdes, su arbolito, la casa con su chimenea (1) y quizás con un pozo al lado, mientras que dos tercios de la ilustración estarán ocupados por un cielo azul, con su pájaro volando y, ah, amigos, con su nube también. Y así es, la primavera no es un tiempo seco, ni mucho menos. En primavera, que se sepa, llueve (2).

Se marcha Nuria pero las borrascas primaverales, como esta que nos alcanza el domingo, continuarán Aemet

Y lloverá incluso mañana sábado con el día tan bueno que vamos a tener. Estamos en primavera, tenemos que repetir. Y el domingo nublado y con precipitaciones breves y débiles, pero más lluvia, como si no estuviéramos ya hartos. Y como nos vamos acostumbrando a esta primavera tan lluviosa, el paraguas lo tenemos a mano en el zaguán (3). Y después de Nuria, otra. No tan profunda como esta que se nos va, pero la lluvia, el viento, o ambas cosas a la vez, volverán.

Predicción por comarcas, del 31 al 6 de abril

Sierra. El paso de Nuria, con su frente frío asociado, ha dejado vientos y lluvias de consideración este viernes. A partir de esta tarde, cuando Nuria se aleje con todos sus frentes por ahí, el tiempo cambiará notablemente. Aunque cueste creerlo, tendremos sol, vientos flojos y casi nada de lluvias. Escribimos casi porque el domingo lloverá. Las temperaturas en todo caso se mantendrán agradables

Andévalo. Fin de semana con no tanta lluvia como la de esta madrugada y esta mañana, de tanta agua y tanta racha de viento. El sol saldrá y volverá el agua, pero ya más comedida. El sábado incluso no caerá una gota. Temperatura en leve descenso para disfrutar en todo caso del sol. Vientos que irán de moderados a flojos.

Campiña– Condado. Descenso poco apreciable de las temperaturas y adiós a los vientos fuertes y a los tornados que se han producido. Lluvias que al igual que ocurre con el viento no serán de consideración. El sábado, sol, mientras que el domingo volverá a llover, pero ya sin avisos ni alertas de tipo alguno.

Litoral. Lo más destacable es los fuertes vientos que hemos tenido en el litoral occidental al paso de la borrasca Nuria, pero todo se calmará. Las lluvias ya no serán motivo de alarma. El sábado, o esta misma tarde, dejará de llover, dando paso a un fin de semana mucho mejor de lo que podríamos esperar. Sol el sábado e incluso el domingo, cuando volverán las lluvias, pero menos. Las temperaturas, agradables.

Notas al pie (1) El aire más cálido y cargado de partículas producidas por la combustión de la leña en el hogar, se eleva porque pesa menos que el aire frío que circunda a la casita, de ahí que siempre aparezca con una trayectoria perpendicular a la línea del horizonte.

(2) Las primaveras son así, vale. Pero abril suele ser un mes no demasiado lluvioso. La precipitación media en Abril es de cincuenta litros acumulados a lo largo del mes, en la capital onubense, por poner un ejemplo, este fin de semana ya habremos alcanzado esa cifra.

(3) El hall para los más modernos que os vais de fin de semana a Nueva York y no tenéis ni idea de dónde está Villanueva de las Cruces, ni habéis tenido la suerte de probar las salchichas del alemán (don Carlos Dressel), ni el tan humilde como maravilloso morcón de primavera de Los Romeros, los melocotones de la Nava o los tollos con tomate del Skandinavik. Igual tampoco os habéis pegado el lote oyendo el murmullo de los tres caños de la Fuente Vieja para perderos luego por los cañaverales. País de locos. En fin, si os vais este fin de semana a Nueva York saludáis de mi parte al señor Trump y le decís que... censured censured censured