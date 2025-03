Una vecina de Nerva logra librarse de una falsa deuda con Vodafone

Tras la actuación de FACUA Huelva, Intrum ha anulado a una usuaria una falsa deuda con Vodafone de 437 euros que empezó a reclamarle ocho años después de que se diera de baja de la compañía telefónica. La asociación ha denunciado en paralelo a la compañía de telecomunicaciones ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por facilitar irregularmente los datos de la afectada a la citada empresa, que se dedica tanto a la gestión de cobros como a la compra de carteras de deudas.

Jeanette H., residente en el municipio onubense de Nerva, decidió hacer una cambio de Vodafone a otra compañía de telecomunicaciones en 2012. Hasta ahí, todo parecía normal. La usuaria siguió haciendo su vida sin ningún tipo de preocupación, pensando que su relación con la empresa había finalizado sin problema.

Pero Vodafone parecía tener otros planes. Ocho años después, en 2020, la afectada recibió una carta de Intrum donde le informaba de la existencia de una supuesta deuda —que no acreditaba en ningún momento— de 437,12 euros con Vodafone y le instaba a su pago con rapidez. En el escrito, Intrum le advertía de que había comprado esa deuda a la compañía de telecomunicaciones.

Pensó que sería un rerror

«En ese momento no presté ninguna atención a la carta de Intrum, pensé que debía ser un error ya que yo no tenía ninguna deuda con Vodafone«, aclara Jeanette. Y sin duda parecía un error, puesto que no recibió por el momento ninguna más.

No fue hasta 2024, doce años después de que hubiese finalizado su relación con Vodafone, que Intrum le envió una segunda carta. En ella, volvía a insistirle en el pago de los 437 euros, pero ahora, además, la amenazaba con llevarla a tribunales si no pagaba.

La afectada, ante la actitud de Intrum, decidió acudir a FACUA Huelva para que le ayudara a instar a la compañía a la anulación de esa supuesta deuda, que ella no reconocía ya que cuando se cambió de compañía no dejó ningún importe sin pagar. «Era muy extraño que no me hicieran la primera reclamación hasta ocho años después«, comenta la afectada. Además, lo hizo directamente Intrum, sin ninguna comunicación anterior de Vodafone.

El equipo jurídico de la asociación se dirigió entonces a Vodafone reclamándole que aclarase a Intrum que nunca existió esa deuda y que instara a la empresa a dejar de enviar comunicaciones a Jeanette solicitándole el pago. Además, también solicitaba que instara a Intrum a eliminar todos los datos personales de la afectada de sus base de datos.

Denuncia a Vodafone

En paralelo, además, denunció a Vodafone ante la AEPD por haber facilitado los datos de la afectada a Intrum, lo que suponía una vulneración de la normativa de protección de datos al no tratarse de una deuda real y no haber sido esta siquiera reclamada en ningún momento por la compañía de telecomunicaciones a Jeanette.

Dichos datos se habrían transmitido de forma ilícita, ya que la deuda que había motivado su inclusión era falsa. Así, la empresa había infringido el Reglamento de Protección de Datos, que obliga a que para que los datos personales puedan se tratados tiene que existir consentimiento del titular o deberse a «deudas ciertas, vencidas y exigibles«.

Deuda falsa, pero prescrita en cualquier caso

Pero además, aún si la deuda hubiera sido cierta, habría prescrito totalmente. El artículo 1.964 del Código Civil establece que «las acciones personales que no tengan plazo especial prescriben a los cinco años desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación«, y en este caso, no se había reclamado la deuda hasta ocho años después del supuesto vencimiento de pago.

La reclamación ha tenido el efecto deseado. Vodafone se ha puesto en contacto con Jeanette para informarle de que ha procedido a comunicarse con Intrum para anular la supuesta deuda y eliminar sus datos. Intrum «ha cesado cualquier recobro que tuviera en proceso«, indica el escrito de la teleco.