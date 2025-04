Vuelve el calor a Huelva, ¿hasta cuánto subirán los termómetros?

La Semana Santa no ha estado mal, pero el paso que esperábamos después de tanta agua es el que vamos a dar esta semana que tenemos por delante, con sol y apenas la posibilidad de vientos flojos que nos llegarán del norte o del noroeste simplemente para que las temperaturas, francamente al alza, tampoco se pasen de frenada y entiendan que estar, estamos todavía en primavera. Habrá que disfrutarla tal como lo van a disfrutar los jardines y hasta las macetas que pueda tener cada cual en el balcón. Primavera y cielo al fin.

El anticiclón subtropical se emplaza en su situación habitual para defendernos de las borrascas atlánticas que recorren Europa

El anticiclón de las Azores se coloca justo en el lugar donde debe estar impidiendo que las borrascas atlánticas que circulan por el norte de Europa se dediquen a circular por allí, por el norte, y no tengan el atrevimiento de alcanzar a estos benditos sures que tenemos la suerte de habitar. Los modelos que solemos consultar hablan de un mes de mayo normal en cuanto a lluvias, lo cual quiere decir que lloverá dos o tres días y que el acumulado del mes rondará los catorce o quince litros, quiere decirse que entre que ya no lloverá más en lo que resta de mes, salvo que caigan esta tarde tres gotas y media, y lo poco que va a caer, se nos presenta un verano en el que gracias a los pantanos onubenses, no vamos a tener restricciones de agua. Con todo lo que ha llovido sería más que paradójico, señal evidente de que se gestiona mal el trasunto del agua. En alguna ocasión lo hemos comentado, la instalación y puesta en marcha del Polo de Desarrollo Industrial, necesitaba enormes cantidades de agua, de ahí que tengamos tanto pantano y tanta agua embalsada (1).

A lo que vamos, tras una Semana Santa que los penitentes se han pasado mirando al cielo, sigue una situación claramente anticiclónica, con estabilidad, escasa nubosidad y sol. Las altas presiones serán dominantes y propician este cambio de tiempo que tantos anhelábamos. Con las temperaturas pasa lo normal en estas situaciones, a partir de hoy suben y más pronto que tarde volverá el termómetro a los 30 grados para que nos podamos quejar del calor. De momento esta semana no llegará a tanto. Veamos previsiones por comarcas.

Predicción por comarcas, del 21 al 25 de abril

Sierra. Lluvias, despedida y cierre este lunes con alguna precipitación leve. Toda la semana soleada y con escasa nubosidad, lo que propiciará unas temperaturas en ascenso, pudiéndose llegar a superar los veinticinco a finales de la semana. Las mínimas también irán en ascenso y del mismo modo a finales de semana andarán ya con dos dígitos. En cuanto a los vientos, flojos, como corresponde a una situación anticiclónica.

Andévalo. Esta tarde noche tendremos alguna débil precipitación para despedir la inestabilidad que nos ha acompañado estas últimas semanas. Después sol, escasa nubosidad y temperaturas en ascenso, hasta superar los veinticinco a final de semana. Tiempo anticiclónico y por lo tanto vientos flojos o muy flojos.

Campiña– Condado. Ascenso de temperaturas más notable en las mínimas, que mañana mismo estará con dos dígitos, mientras las máximas alcanzarán los veintisiete el jueves o el viernes. La probabilidad de que caiga algo esta tarde es mínima y en todo caso serán cuatro gotas. Toda la semana soleada, con muy escasa nubosidad y vientos flojos.

Litoral. Temperaturas al alza, más moderadas junto a la costa, pero a poco que te internes hacia el interior podrán alcanzar los veintiocho grados a mediados de semana. Los cielos despejados, con alguna nubosidad que no traerá precipitaciones salvo hoy, cuando podría caer alguna mínima precipitación a últimas horas de la tarde, aunque lo normal es ni eso siquiera. Los vientos, flojos, que para eso estamos en una situación envidiablemente anticiclónica.

(1) Esto sí que es curioso, una ciudad entre ríos, Huelva, tan sólo tiene dos puentes, uno por cada curso fluvial. El llamado puente de Punta Umbría sobre el Odiel, ya que el otro, el puente sifón es eso, un sifón sobre el que se instaló una plataforma, y el de La Rábida sobre el Tinto. En ambos casos fue la industria química la que necesitaba los puentes y por eso existen, si no estaríamos todavía con las canoas de Varela y con el trasbordador de Bocanegra para salir de esta ciudad ahogada entre ríos. Si van a cualquier ciudad, comprobarán que hay puentes de todos los colores; aquí en Huelva, una ciudad de altibajos que ha estado siempre al vaivén de los movimientos del puerto, si no hay puentes es porque no ha existido ni movimiento económico suficiente como para impulsar esas obras ni, por supuesto, políticos que se hayan preocupado de las infraestructuras en general y de los necesarios puentes en particular salvo en caso de elecciones municipales, cuando los han llegado a prometer hasta de siete en siete. Así nos va.