De vacío siendo mejores, mal presagio (2-0)

Pocas veces (pueden contarse con los dedos de una mano) ha sido superior el Recreativo de Huelva a su rival en los 32 partidos de liga que ha disputado esta temporada (por eso marcha en la zona baja desde los albores del campeonato). Pero es que si ni siquiera cuando juega medianamente bien, no es inferior a su rival y encima tiene bastantes más ocasiones es capaz de sumar, es que la Segunda RFEF es una realidad cada vez más palpable dentro de la entidad. Ante el Sevilla Atlético mereció como mínimo el empate y se la acabó pegando por 2-0. Mal presagio. Eso es lo que le ocurre a los equipos que acaban cayendo al pozo. Ni más ni menos. Ejemplos hay para tirar cohetes a lo largo de la historia en este bendito deporte.

Es cierto que, por ser fiel a una fea costumbre, el Decano regaló el primer gol a Hormigo en el minuto siete (en una acción por otra parte discutible porque pudo haber una falta previa sobre Caye Quintana). Clamoroso fue el error de Rubén Serrano, que parece estar demasiado fallón y confiado desde que le empezaron a llegar los cantos de sirena de ofertas de clubes de superior categoría. No es la primera vez que le roban la cartera y en esta ocasión al Sevilla Atlético se le puso muy pronto el partido como a buen seguro quería su técnico, el exalbiazul Jesús Galván. Y es que si un equipo tocado anímicamente y con tan pocos recursos y mimbres para remontar como el Recre de este curso le hacen un gol así y se pone ya en desventaja suele ya darse por muerto y entregar la cuchara a su rival.

No fue éste el caso, como si pasó hace un par de semanas en Murcia, y es que el conjunto albiazul, que hasta el 1-0 había gozado de un par de buenas opciones de marcar, mereció sobradamente el gol antes del descanso con clarísimas oportunidades de Paolo Romero y David del Pozo. De esas que no se fallan y que condenan a los equipos al pozo. Esperemos que no haya que arrepentirse al final de la temporada. También Caye Quintana pidió una posible pena máxima por un pisotón dentro del área y Antonio Domínguez rozó el gol hasta en dos ocasiones. Estaba claro que no era el día en ataque de un Decano que estaba arropado en la grada por mil seguidores. Ni por esas. La cosa pinta mal pero que muy mal viendo el inminente calendario. Pero sólo se ha perdido una batalla y no la guerra. Quedan seis finales, de las que habrá que ganar un mínimo de tres, siempre dependiendo también los resultados este fin de semana de sus rivales directos, siendo bastante posible que el Recre vuelva a zona de descenso.

De inicio Íñigo Vélez, el técnico del conjunto onubense, erre que erre con su dichoso sistema de tres centrales pese a que con él en el banquillo el Decano únicamente ha ganado tres partidos de 14 posibles y debería arriesgar más, sólo introdujo un cambio en su alineación respecto al equipo que había doblegado de manera pírrica y con bastante sufrimiento al Yeclano en el Nuevo Colombino. David Soto suplió a Davinchi en el carril zurdo y poco aportó si bien el canterano también estuvo bastante gris cuando saltó al césped en el segundo acto. También se está contagiando de la nefasta campaña de la mayoría de sus compañeros para parecer últimamente peor jugador de lo que mostró ser en los primeros meses de la competición.

Después del descanso, y con el equipo albiazul muy tocado anímicamente, los que más lo intentaron fueron Paolo Romero, que sigue a un gran nivel, y Carlos Becken tirando de la casta que le falta a muchos (a demasiados) en este grupo. Pero de nuevo se toparon arriba con la mala fortuna en el remate final o con el acierto del cancerbero local Alberto Flores. El Sevilla Atlético sabía que iba a sufrir para llevarse tres puntos que le devolverían a la pelea por los 'play-offs' tras sus dos últimas derrotas consecutivas. Pero la expulsión por doble amarilla de Raúl Navas por una supuesta agresión a Hormigo dentro del área nervionense les puso ya en bandeja de plata el triunfo.

Íñigo Vélez introdujo cambios. El nivelito actual de Zelu, Luis Alcalde, Sergi Armero y Pablo Caballero es el que es, así que no hubo efecto revulsivo ni nada de nada y el que sentenció en el tramo final, ya en el último suspiro del descuento, fue Mateo Mejía con un 2-0 en un contragolpe ante el que nada pudo hacer un Rubén Gálvez que minutos antes ya había realizado dos intervenciones de mucho mérito para evitar la sentencia local. Quizás el míster albiazul debió ser valiente y haber apostado por alguno de los tres jugadores del Atlético Onubense que tenía en el banquillo. Ahora le llega el Real Madrid Castilla, otro equipo con muchos 'jugones' interesantes. Y el Recre tendrá bajas sensibles en defensa, con lo que no hay que ser demasiado optimistas. Y luego llegará la visita al Alcoyano.

No hay cinco equipos peores en la categoría

Mal se le está poniendo el asunto al Decano, que no acaba de darle continuidad a los resultados y nunca ha ganado dos partidos seguidos esta campaña. Tampoco pudo ser en Sevilla pese a que no mereció irse de vacío. Toca levantarse y tirar de carácter y garra. No queda otra. Hasta que haya esperanzas habrá que pensar que el milagro de no bajar a Segunda RFEF, que es lo que merece este equipo por su fútbol y trayectoria, se puede lograr. Pero sería eso, un milagro, porque no hay cinco conjuntos peores que el Recre. Eso es algo que por desgracia llevamos ya asumiendo desde hace mucho tiempo.

Alberto Flores, Iker Muñoz, Castrín, Sergio Martínez, Lulo Dasilva, Hormigo, Alexandro (Mateo Mejía, min. 71), Ibra Sow (Sierra, min. 72), Isra Domínguez (Collado, min. 72), Darío y Álvaro García Pascual (Leo Mascaró, min. 88) RECREATIVO DE HUELVA Rubén Gálvez; Dani Perejón, Rubén Serrano, Raúl Navas, Carlos Becken, David Soto (Davinchi, min. 65); Abraham Bahachille (Luis Alcalde, min. 70); Paolo Romero (Pablo Caballero, min. 88), David del Pozo, Antonio Domínguez (Zelu, min. 65); y Caye Quintana (Sergi Armero, min. 70)

Rubén Gálvez; Dani Perejón, Rubén Serrano, Raúl Navas, Carlos Becken, David Soto (Davinchi, min. 65); Abraham Bahachille (Luis Alcalde, min. 70); Paolo Romero (Pablo Caballero, min. 88), David del Pozo, Antonio Domínguez (Zelu, min. 65); y Caye Quintana (Sergi Armero, min. 70)

1-0, min. 7: Hormigo; 2-0, min. 94: Mateo Mejía ÁRBITRO José David Martínez Montalbán (colegio murciano). Amonestó al locales Iker Muñoz y Darío y a los visitantes Sergi Armero, Davinchi y Abraham Bahachille e Íñigo Vélez, además de que en el minuto 61 expulsó a Raúl Navas por doble amarilla. También expulsó a Guillermo Centurión, meta suplente del Decano, tras una tangana al concluir el choque, al igual que al jugador del Sevilla Atlético Álvaro García Pascual