Sevilla Atlético - Recreativo de Huelva en directo: minuto a minuto, resultado y alineaciones del partido de Primera RFEF 2024-2025

Nueva final por la permanencia para el Recreativo de Huelva este viernes (Jesús Navas, 20.30 horas) ante un Sevilla Atlético que juega ya sin presión las siete últimas jornadas de la temporada en el grupo II de la Primera RFEF.

El conjunto onubense, que estará arropado por un millar de seguidores en las gradas del estadio del filial rojiblanco, marcha a un punto de la zona de descenso tras su importante triunfo del pasado fin de semana por 1-0 contra el Yeclano en el Nuevo Colombino, mientras que el cuadro de Jesús Galván se ha descolgado cuatro puntos de la zona de 'play-off' de ascenso tras sus dos últimas derrotas consecutivas.

Íñigo Vélez, el entrenador del Decano, tendrá seis ausencias para la cita, las de Bekkouche, que ha dejado el club albiazul, y los lesionados Malam Camará, Juan Pablo Pereira, Bekkouche, Rafa Gálvez, Nico Njalla y Alberto López.

Ha incluido en la lista de 22 jugadores convocados a tres del Atlético Onubense: Juan Almeida, que ya debutó el pasado fin de semana con el primer equipo del Recre, Dani Romero y Alberto Vela.

