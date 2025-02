Íñigo Núñez: «El equipo compite y tiene buenas sensaciones pero con eso no nos está dando para ganar partidos»

Íñigo Núñez, el entrenador del Recreativo de Huelva, ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa del choque de este sábado (Nuevo Colombino, 16.00 horas) frente al líder Antequera. Recupera a Dani Perejón y a David del Pozo y no podrá contar con los sancionados Rafa Gálvez y Bekkouche ni con los lesionados Pablo Caballero, Alberto López y Juan Pablo Pereira.

Sobre el puesto de carrilero derecho, comentaba en rueda de prensa que «Dani Perejón encaja perfectamente con este tipo de sistema y lo entendió desde el minuto uno. Zelu no ha jugado ahí y es un jugador más ofensivo, pero también lo está haciendo bien. A veces por esa sensación de defender a lo mejor no es tan ofensivo como si jugase de extremo. Dani ya está recuperado y sea él, Cerrudo o Zelu lo importante es que den su mejor versión y ayuden al equipo«.

Sobre la suplencia de Davinchi el pasado fin de semana en el once titular contra el Algeciras pese a que era el único lateral disponible con el que contaba en la convocatoria, apuntó que «Davinchi venía haciendo buenos partidos, pero Bekkouche es un jugador más ofensivo que ha jugado más de extremo en su carrera. Se había ganado la oportunidad de salir y poder demostrar porque había estado bien cuando había salido en las segundas partes. Es importante que nadie tenga el sitio asegurado en ningún momento«.

«Estoy encantado con Nico Njalla. Fue titular con el Ibiza y contra el Villarreal B salió en el descanso y lo hizo muy bien. He hablado con él, entrena de una manera increíble y va a ser un jugador importante para nosotros«, comentó el preparador del conjunto onubense sobre la falta de minutos del polivalente centrocampista africano.

Volvió a analizar Íñigo Núñez el empate cosechado por el Recre ante el Algeciras diciendo que «íbamos con la intención de ganar y de tener más ocasiones. En la primera parte no estuvimos bien ninguno de los dos equipos pero en la segunda empezamos con el plan de partido que teníamos en mente, con presión alta y teniendo el balón jugando con dos interiores. No nos conformamos con ir a empatar, pero analizando lo que fue el encuentro creo que hay que dar por positivo que sumamos fuera de casa«.

Ser más protagonistas

Piensa que sus jugadores deben tener más pausa con el balón en los pies durante los partidos. «En la segunda parte contra el Villarreal B tuvimos mucho el balón y generamos muchas ocasiones pero eso no sucedió en Algeciras. Les pido un esfuerzo físico y lo dan, pero con balón tenemos que tener pausa. Hacemos daño porque tenemos mecanizado el robo y buscar al espacio pero creo que esta plantilla ha demostrado en muchas fases de los primeros partidos que puede ser protagonista con el balón. Tenemos que mantener el balón de una manera en la que participen mucho más los jugadores y lo movamos de un lado hacia otro», comentó.

De la cita de este sábado frente al Antequera, el míster albiazul señalaba que «tenemos que hacer un partido muy bueno porque viene el líder de la categoría. Es el equipo que mejor lo ha hecho por la clasificación y si ya tenemos alicientes suficientes para salir a ganar le sumamos ese aliciente de que viene el líder. No sé si viene en su mejor momento. Sabemos como juega y como se asocia y que le gusta el juego corto. Tenemos que contrarrestar sus armas y hacer el plan de partido que hemos preparado. Para ganar y tener la recompensa al trabajo que estamos haciendo debemos hacer un encuentro muy bueno como hicimos el día del Atlético de Madrid B».

Y remataba el entrenador del Decano su comparecencia haciendo hincapié en que «yo sólo pienso en el siguiente partido y ahora nos toca el Antequera, que a priori es el rival más complicado por ser el líder, pero sólo nos vale ganar para salir de ahí abajo. El equipo compite y tiene buenas sensaciones pero tiene que hacer algo más para ganar. Desgraciadamente estamos en una situación de descenso y, aunque estamos haciendo buenos partidos, tenemos que sumar de tres en tres para salir de ahí abajo. No perdemos, porque sólo hemos perdido un partido, pero tampoco ganamos, porque sólo hemos ganado uno. Tenemos que dar un plus más y exigirnos todos, yo el primero, porque hasta ahora no nos ha dado para ganar partidos y salir de ahí abajo».