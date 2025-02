Rafa Gálvez se crece: «Somos un equipo ganador y con hambre»

El central del Recreativo de Huelva Rafa Gálvez ha pasado esta mañana por la sala de prensa del Nuevo Colombino después del entrenamiento. Debutó con la camiseta del Decano el pasado fin de semana contra el Algeciras tras haber llegado en el mercado invernal procedente del Sestao.

«Para mí es un orgullo y un privilegio vestir esta camiseta y representar este escudo. A nivel personal me fue satisfecho pero con esa sensación un poco agridulce por no haber podido conseguir la victoria. Cuando llegué aquí nadie me prometió jugar y he trabajado para que me llegara la oportunidad y el míster me eligiera. Lo importante es que el equipo gane y lo demás queda un poco al margen», recalcaba.

De la quinta cartulina amarilla que vio en el Nuevo Mirador y que provocará que sea baja ante el Antequera al cumplir ciclo, el cordobés esgrimía que «me la veía venir. En la posición en la que juego es más fácil ver tarjetas. No me queda otra que asumirlo y animar al equipo desde la grada. El otro día vi una amarilla muy pronto y a mí me gusta ser intenso en defensa pero tuve que medirme un poco más. Son cosas del fútbol que hay que saber manejar. Ya llevo un tiempo en esto para saber manejarme en esas siatuaciones.

Tildaba de positivo haber puntuado lejos del Nuevo Colombino: «Es importante sumar, pero por la situación en la que estamos debemos hacerlo de tres en tres. El punto era insuficiente pero vamos a ganarle al Antequera y entonces todo se verá de una manera diferente».

Elogios al vestuario albiazul

De la cita de este sábado contra el líder del grupo II de la Primera RFEF, Rafa Gálvez matizaba con optimismo que «hemos llegado a un punto en el que da igual el rival al que nos enfrentemos y la posición en la que esté en la tabla. Sabemos que tenemos que afrontar con la misma mentalidad de ganar los tres puntos tanto en casa como fuera. Eso es innegociable. Desde que estoy aquí he percibido que somos un equipo con hambre y con ganas. Es un equipo ganador pero hay momentos en los que el fútbol no te da lo que mereces. Durante toda la semana el equipo trabaja mucho y muy bien pero después a veces llega el partido del fin de semana y no logras el triunfo. La gente sale jodida y cabreada pero eso forma parte del fútbol y seguiremos remando todos en la misma dirección. No queda otra. En pocos vestuarios he estado como éste a nivel futbolístico y humano. Si nos exigimos el 100% ganaremos seguro».

Y señalaba el central albiazul alguno de los defectos que, a su juicio, tien eel Decano: «Desde que estoy yo aquí hemos tenido momentos muy buenos y otros en los que nos cuesta más. Es una irregularidad mental que no nos podemos permitir. Debemos saber a qué club representamos y lo que nos jugamos y esos altibajos no nos deben afectar. Tenemos que tener más regularidad y que el fallo no nos afecte tanto. El fallo forma parte de este deporte pero siempre hay que tener mentalidad de ir a por la victoria».