Luis Alcalde apunta la clave de que el Recreativo esté en el pozo de la tabla

El centrocampista del Recreativo de Huelva Luis Alcalde ha atendido a los medios de comunicación después del entrenamiento y ha comenzado aludiendo al empate (0-0) cosechado el pasado fin de semana a domicilio contra el Algeciras en el Nuevo Mirador.

«Cada partido es un mundo y contra el Algeciras se vieron dos partes totalmente distintas. En la primera no supimos presionar arriba como nos dice el míster, pero la realidad es que los rivales también juegan y nos estudian. En el descanso lo hablamos, cambiamos un poco el sistema y fuimos un poco más reconocibles. El míster nos inculca que vayamos arriba y seamos dominadores del juego no sólo con balón», apuntó.

En cuanto a los debuts de los dos fichajes llegados en el mercado invernal, el almeriense destacaba que «Bahachille estuvo bastante bien. Para ser su primer partido con nosotros y estar un tiempo parado y sin ritmo de competición nos ayudó, igual que Rafa Gálvez. Los dos lo aprovecharon y no es fácil cuando llegas nuevo a un equipo. La baja de un jugador importante como David del Pozo se nota, pero el míster tiene sus recambios para que cuando faltan jugadores por sanción o lesión los compañeros los suplan de la mejor manera».

A juicio de Luis Alcalde, el Decano tiene que mejorar mucho con el balón en los pies durante los partidos: «Los entrenamientos están siendo bastante buenos e intensos, como viene siendo desde la llegada del nuevo entrenador, y tenemos que seguir así porque creo que estamos en el buen camino. Creo que el trabajo del equipo es innegociable, pero pienso que tenemos un margen de mejora muy grande con el balón. Nos tenemos que liberar y soltar de esa tensión porque si estamos aquí es porque somos buenos jugadores y nos lo tenemos que creer. Tenemos que insistir en los mecanismos que nos está enseñando el míster».

El momento de dar "un golpe encima de la mesa"

Sobre el partido de este sábado (Nuevo Colombino, 16.00 horas) frente al Antequera, su exequipo, comentaba que «al final tenemos que centrarnos en nosotros. El rival sabemos que lo están haciendo muy bien. Están en una posición privilegiada de líderes y seguro que querrán hacer aquí un partido con posesiones largas para que haya un runrún en la afición. Es un encuentro complicado que se decidirá por detalles y creo que podemos hacerle bastante daño. Tenemos que dar un golpe encima de la mesa por el momento en el que estamos, porque jugamos ante nuestera afición, porque viene el líder y porque en Antequera hicimos un muy buen partido. Debemos darle continuidad a la segunda parte que hicimos contra el Villarreal B».

En lo personal, el centrocampista del conjunto albiazul matizaba que «me siento bien y con mucha confianza y ganas. Creo que he empezado bien el año y espero seguir así para ayudar a mis compañeros. Creo que me he adaptado bien a lo que el míster me ha pedido y espero seguir aportándole goles y asistencias al equipo».