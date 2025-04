Íñigo Vélez: «El árbitro se ha cargado el encuentro»

Íñigo Vélez, el entrenador del Recreativo de Huelva, no se marchaba descontento con la imagen dada por su equipo en la derrota cosechada por 2-0 ante el Sevilla Atlético ya que considera que su equipo creó muchas ocasiones claras y tuvo intensidad. Eso sí, en su análisis del encuentro se mostraba bastante enfadado con la actuación arbitral.

«La clave simplemente ha estado en que no hemos acertado. En la primera parte fuimos superiores y creamos muchas más ocasiones que ellos, y además fueron claras. Ellos en la primera que tuvieron la metieron y eso gol me preocupó mínimamente porque el equipo lo estaba haciendo bien y estábamos teniendo ocasiones. En la segunda parte la idea era la de darle la vuelta jugando así, pero llegó una expulsión en la que creo que hay que tener un poco de sentido en esta situación. Pongo la mano en el fuego por el jugador porque estoy seguro de que no ha hecho nada y el árbitro se carga el partido. Luego ya peleamos contra uno más y no sufrimos más que en algunas contras y el segundo gol ya fue anecdótico«, apuntaba.

«He ido a hablar con el árbitro y me ha sacado una amarilla por decirle simplemente que hay que tener sentido común. El cuarto árbitro me ha dicho que no ha visto amarilla. Raúl Navas con 36 años no se va a meter en ese tipo de forcejeos. No puedes sacarle la segunda amarilla por eso. Con el partido controlado creo que con esa expulsión se ha cargado el encuentro«, seguía indicando muy enfadado con el colegiado el preparador albiazul.

Aseguraba que esa tarjeta roja ya le hizo variar sus planes por ejemplo a la hora de mover el banquillo en la segunda parte: «A mí no me gusta hablar de los árbitros pero creo que hoy se ha equivocado demasiado. Lo de Raúl Navas no hay por dónde cogerlo. Nos estamos jugando la vida y hay que tener sentido común. No se puede cargar el partido de esa manera. Ya una expulsión así te cambia el plan. Tienes que seguir atacando porque vas 1-0 y aún así en ningún momento el equipo se echó atrás y tuvimos opciones de Paolo Romero y Caye Quintana».

Optimismo y afición

Se mostraba optimista Íñigo Vélez de cara a las seis jornadas que restan de la competición: «Son partidos en los que generamos varias ocasiones, pero cuando estás en una situación comprometida como la nuestra no tienes efectividad. En los últimos dos partidos en casa creo que hemos creado muchas oportunidades para haber marcado sólo un gol en 180 minutos. Ahora el domingo contra el Castilla afrontaremos otra final a muerte. Sabemos que vamos a sufrir pero que está en nuestras manos y estamos convencidos de que vamos a lograr salvar la categoría. Tenemos que seguir con esta idea de juego y confiar en que las ocasiones van a acabar entrando».

Por último, sobre la tensión con un sector de la afición recreativista a la conclusión del choque en el estadio Jesús Navas de Sevilla, comentó que «no tengo ninguna duda de la afición del Recreativo. Tenemos una de las mejores de la categoría y sabemos que el domingo estará con nosotros como han hecho hoy o el otro día contra el Yeclano. Nos apoyan siempre en cualquier desplazamiento y queríamos dedicarle la victoria pero no ha podido ser. No nos podemos encarar ni nosotros ni nadie con la afición. Sabemos que en estas situaciones es complicado pero somos profesionales y no ha ido a más».