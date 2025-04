Íñigo Vélez: «Si les dejamos correr pasa lo que pasa, que nos meten cuatro»

Íñigo Vélez, técnico del Recreativo de Huelva, asumió el mal partido que realizó su equipo ante el Real Madrid Castilla, que se llevó la victoria por 1-4 tras darse repetidamente la situación que el entrenador vasco quería evitar.

«Hemos trabajado toda la semana el no dejar correr y hacer faltas. No lo hemos hecho y ellos tienen dos jugadores que van a estar muy pronto en el fútbol profesional. Si les dejamos correr pasa lo que pasa, que nos meten cuatro», afirmó en sala de prensa Vélez, que señaló dieron la imagen de «un quiero y no puedo».

Comentó que «veníamos con varias bajas en defensa y la lesión de Rafa lo ha complicado un poco más». Pero no quiso poner exclusas. «Hay que competir cada domingo y esta semana Zelu y Soto han jugado de carriles sin serlo y César de central siendo mediocentro. Nos pasa lo de Rafa… podemos poner mil excusas pero hay que competir cada partido. Hoy no hemos competido bien».

En esta línea, Vélez señaló que vivieron «un día complicado», en el que los jugadores rivales «han sido muy superiores con balón. En carrera no hemos hecho lo que teníamos que hacer».

«Lo hemos hecho fatal»

Insistió en que «sabíamos que teníamos que anularles, sobre todo a la hora de dejar espacios y lo hemos hecho fatal. Hemos marcado un gol y cuando no tiene que pasar nada más nos meten dos y en la segunda parte cometemos otro error y les dejamos correr».

«Ahora se ve todo negro. Entiendo a la afición. Es una situación complicada y lo que tenemos que hacer es levantarnos y penar en el siguiente partido», afirmó el técnico albiazul, que indicó que «posibilidades a nivel de número hay y no queda otra».

Reconoció que están en «una situación complicada para todos, jugadores, cuerpo técnico y afición y el sábado tenemos otra guerra».