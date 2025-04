Luis Alcalde y un verano entre interrogantes: «Sólo pienso en salvarnos y después que pase lo que tenga que pasar»

El centrocampista del Recreativo de Huelva Luis Alcalde ha pasado esta mañana por la sala de prensa del Nuevo Colombino y ha comenzado haciendo referencia al apartado anímico de la plantilla albiazul tras no poder lograr los tres puntos en el estadio del Alcoyano, rival directo con el que empató sin goles la pasada jornada.

"Es cierto que después del partido nos venimos tristes y desilusionados porque creíamos que era un buen campo para dar un golpe sobre la mesa. No se dio y los días siguientes estábamos jodidos, pero como el fútbol te da oportunidades todos los domingos ahora tenemos otra en nuestra casa ante un gran rival que nos pondrá las cosas difíciles para lograr los tres puntos y ver las cosas de otra manera", comentó.

Pese a que el Decano está a cuatro puntos de la permanencia a falta ya de sólo 12 por disputarse, el almeriense no tira la toalla de la permanencia: "Estamos con ganas de revertir la situación. Estamos ante un reto muy importante y todos nos jugamos mucho. Somos los primeros que queremos que esto salga bien porque también nos estamos jugando nuestro futuro. Yo realmente creo y pienso que se puede hasta que las matemáticas digan lo contrario. Esa va a ser la mentalidad que va a tener el equipo hasta el final. El aficionado pensará que siempre decimos lo mismo pero los futbolistas somos los primeros que queremos que esto salga adelante. Solo les pido que sigan creyendo en nosotros porque lo vamos a intentar".

No quiere sacar la calculadora sino pensar en el partido a partido y en mirar la clasificación sólo cuando acabe la jornada. Así, apuntaba que "no sé cuantos partidos tenemos que ganar para salvarnos pero sólo hay que pensar en el Ibiza y dejarnos de mirar más allá. Si ganamos, no creo que los equipos que están por encima nuestra sean capaces de sacar los tres puntos".

"El Ibiza tiene un señor equipo"

Sobre el Ibiza, argumentaba que "estamos convencidos de que se puede sacar adelante. No voy a descubrir ahora los nombres que tiene el equipo, que tiene un señor equipo, pero si hacemos un partido serio y con personalidad con nuestras armas les podemos poner las cosas difíciles. Tenemos que sacar todos ese futbolista que llevamos dentro para ayudar al equipo".

Luis Alcalde también asumía que parte de la afición podría estar este domingo de uñas con el conjunto onubense: "Estamos preparados para eso y yo siempre he dicho que prefiero jugar en el Colombino a en cualquier otro estadio, y creo que mis compañeros también. Entiendo que estén jodidos y frustrados porque venimos de un año en el que estuvimos a punto de jugar el 'play-off' y en éste nos está tocando luchar por no descender. Son muchos vaivenes pero tenemos que evadirnos y saber que dentro de este partido habrá varios partidos por la calidad tan alta del rival".

Sobre la filosofía del nuevo entrenador, Raúl Galbarro, el centrocampista almeriense esgrimía que "sobre todo con balón él quiere que seamos protagonistas desde el inicio. Con el sistema de meter tres por dentro quiere que dominemos el centro del campo y tengamos más línea de pase para encontrar al hombre libre. Él está insistiendo bastante en eso. Vamos un poco a contrarreloj, pero estamos haciendo unos entrenamientos con esa idea y creo que tenemos plantilla para tener más la pelota de lo que lo estamos haciendo".

Del debut en Alcoy con la camista albiazul de los jugadores del Atlético Onubense Alberto Vela y Dani Romero, el centrocampista del Recre puntualizó que "vinieron compañeros nuevos del filial y nos dieron un poco de esa energía y ganas que tienen. Los dos hicieron un gran partido y estoy contento por ellos. Todo lo que sea que venga para ayudar, bienvenido sea. Ahora es el momento de estar todos subidos al mismo carro y de intentar sumar".

Regreso a la titularidad

Regresó a la titularidad tras la llegada de Galbarro al banquillo onubense. "Estoy muy contento por ese lado. El míster vino con una idea nueva de fútbol. Habló conmigo y me pidió lo que él cree que necesita el equipo de mí. Estoy agradecido y le quiero devolver la confianza en el campo. Hay que limpiar la cabeza y espero que este domingo se vean otras cosas diferentes de mí en el campo", destacaba.

Luis Alcalde amplió su contrato hasta junio de 2027 la pasada campaña con el Decano, aunque un hipotético descenso a la Segunda RFEF podría provocar su marcha hacia otro club de superior categoría por su calidad futbolística y su salario. No obstante, ahora mismo Alcalde aseguraba en rueda de prensa que todavía no es algo en lo que haya pensado: "Pensar más allá del partido de este domingo contra el Ibiza creo que no viene al caso porque nos desviaría del camino. Sólo pienso en salvarnos y después que pase lo que tenga que pasar".