El Recreativo 'descendió' el día 3 de febrero

Cuando el Recreativo de Huelva rompió ante el Hércules (1-2) su pésima racha de no haber ganado todavía ningún encuentro a domicilio esta temporada parecía que iba a poder lograr el objetivo de la permanencia, ya que además fue un encuentro en el que ofreció quizás su mejor imagen de toda la campaña. Ese día salió del descenso, sumaba 30 puntos a falta de 12 jornadas y únicamente tenía que ganar cuatro o cinco de ellas para lograr la salvación.

Pero a partir de ahí ha llegado el desastre y, salvo que se produzca un milagro deportivo que parece casi imposible, el Decano va a bajar a la Segunda RFEF. Y es que debe ganar tres de los cuatro encuentros que le quedan por disputar. Al margen de que son bastante complicados (Ibiza y Mérida en el Nuevo Colombino y Marbella y Fuenlabrada a domicilio), la actual imagen y la moral albiazul están por los suelos tras haber sumado únicamente un triunfo en las ocho últimas jornadas, con tres empates y cuatro derrotas. En esos ocho encuentros sólo ha marcado tres goles y dos de ellos han sido de penalti.

Así que va llegando la hora de hacer balance y buscar a los responsables de este fracaso con mayúsculas en una campaña en la que, tras la consolidación de la pasada en la Primera RFEF y tras quedarse una categoría bastante más endeble con los ascensos del Castellón, Málaga y Córdoba, al Recre le tocaba haber peleado por los puestos de 'play-off'. Incluso al concluir el mercado de fichajes de verano su director deportivo, Óscar Arias (en dicha función también le secundó Juan Alfaro), señaló públicamente que había tenido más dinero que el año anterior para confeccionar la plantilla y que la veía mejor en cuanto a calidad y cantidad.

David Soto, una de las decepciones de la temporada en clave albiazul alberto díaz

Pero no había que ser ningún iluminado en el mundo del fútbol para saber que se equivocaba con esa afirmación. Alberto Trapero, central y lateral derecho, no habría desentonado por ejemplo en el actual Recre y se le dejó ir con la carta de libertad pese a su proyección y a su buen rendimiento en el año y medio que vistió la camiseta albiazul, y también el club albiazul debió pujar mucho más por haber renovado a Josiel Núñez, que también pagó el peaje de los celos de haber sido una contratación del anterior director deportivo recreativista, Dani Alejo. Al panameño, en la posición clave de pivote, no lo han podido suplir ni César Moreno, ni Malam Cámara, ni Abraham Bahachille, ni David del Pozo ni en la última jornada Alberto Vela. Una posición fundamental en el terreno de juego para equilibrar al equipo en la que erró claramente la dirección deportiva, que sin embargo apostó por renovar a 'viejos rockeros' como Alejandro Gálvez o Pablo Caballero que a la larga han sido un fiasco en el presente ejercicio.

Llegaron demasiados jugadores de medio pelo para la categoría y que apenas si han aportado cosas positivas al conjunto onubense, caso de Dani Perejón, David Soto, Zelu, Juan Cerrudo, Malam Camará, Nico Njalla, Keita, Alberto López, César Moreno o Sergi Armero. Nada que ver con el curso anterior, donde Arias y Alfaro sí que acertaron con contrataciones como las de José Antonio de la Rosa, David del Pozo, Luis Alcalde, Rahim o Sergio Díez, entre otros. Canteranos como Carlos Becken no han dado el nivel, todo lo contrario que Davinchi y sobre todo Paolo Romero, mientras que ha sido también alarmante, eso sí, el bajón de rendimiento de un año a otro de pilares básicos como Rubén Serrano, Antonio Domínguez, Alcalde o Del Pozo, manteniendo sus números y rendimiento Rubén Gálvez, Raúl Navas o Caye Quintana (hizo diez goles y actualmente ya lleva ocho).

Rafa Gálvez sujetando a Gonzalo durante el Recreativo-Real Madrid Castilla en el Nuevo Colombino alberto díaz

Debió alzar la voz en su día Abel Gómez, y tres cuarto de lo mismo podría decirse de Íñigo Vélez. Dos técnicos que fueron demasiado hombres de club cuando en su foro interno eran conscientes de que con las mimbres que tenían, y con una plantilla con tantas carencias, era prácticamente imposible lograr mantener la categoría. El técnico vitoriano calcó los números del granadino tras su llegada la pasada Navidad y casi que con él se mantuvieron los mismos defectos en el equipo, con mucha fragilidad defensiva y errores de bulto atrás, mientras que arriba el Decano tuvo siempre muy poca pegada y Caye Quintana ha sido un oasis en el desierto.

Lo que conduzco definitivamente al caos al Recre fue el desgobierno en el mercado invernal. Se marcharon Keita y Alejandro Gálvez y llegaron dos cambios naturales, Abraham Bahachille para el puesto de pivote y Rafa Gálvez como central. Pero habría que haber realizado al menos tres o cuatro contrataciones más en todas las líneas (menos en la portería) para haber luchado con garantías por la permanencia. Algo que no se hizo porque ni Pablo Comas quiso rascarse el bolsillo teniendo en cuenta la inminente venta, ni lo hizo el Ayuntamiento de Huelva porque ya se había comprometido a desprenderse del club, ni tampoco los que se perfilaban como nuevos dueños por si acaso la operación se iba al garete a última hora. El perjudicado fue el Recre y su afición, ya que con la plantilla que se quedó el día 3 de febrero al cierre del mercado era poco menos que una quimera haberse mantenido en la Primera RFEF.

La afición recreativista montó en cólera tras la última derrota de su equipo en el Nuevo Colombino alberto díaz

En enero se lesionaron para varias semanas Dani Perejón en el lateral derecho y Alberto López en el izquierdo, y sin embargo la entidad albiazul, con Marcos López ya como nuevo director deportivo en la sombra, no firmó a ningún jugador para esa demarcación, adaptando Vélez a esos puestos a jugadores como Cerrudo, Zelu, Bekkouche o Soto con mal resultado. Los experimentos, siempre mejor con gaseosa claro.

Para el pivote llegó Bahachille, un jugador sin experiencia en España, que llegaba además sin ritmo de competición y fuera de forma y que en estos cuatro meses ha demostrado que esta categoría se le queda grande. En las bandas nadie estaba dando la talla hasta Navidad y el nuevo entrenador acertó con darle galones a Paolo Romero dado el bajo rendimiento de Njalla, Domínguez, Bekkouche y Soto. El club debió haber firmado a un extremo polivalente y con profundidad y gol. No lo hizo. En su debe está, así como también el de no haber reforzado el puesto de delantero teniendo en cuenta que tampoco Armero y Caballero estaban para muchos trotes en la Primera RFEF vistos sus números hasta el mes de enero.

Mirando al futuro

A la desesperada, pero más pensando ya en la próxima campaña que en el efecto revulsivo de poder ser el héroe y salvador en la presente, el Decano apostó la semana pasada por darle el banquillo albiazul a Raúl Galbarro, el entrenador del Atlético Onubense, que es un motivador y que siempre ha trabajado con escalafones inferiores. Por ahora ya hizo debutar ante el Alcoyano al lateral zurdo Dani Romero y al pivote Alberto Vela, que no desentonaron y que posiblemente sigan jugando de aquí a que concluya la competición con vistas a ver si pueden ser válidos en el próximo proyecto con el primer equipo.

También tendrá sus oportunidades, como en El Collao, el delantero peruano Sebastien Pienau, que firmó por un año más, así que en la Segunda RFEF debería ser un futbolista diferencial cuando ya lleve varios meses en Huelva y coja buen ritmo de competición. El Recre ya mira al futuro. Desde febrero ya sus nuevos mandatarios tenían un plan B ante el posible descenso, así que no les cogerá de sorpresa. No movieron los hilos en el mercado de invierno y aquí tienen las trágicas consecuencias.