Recreativo de Huelva - Real Madrid Castilla en directo: minuto a minuto, resultado y alineaciones del partido de Primera RFEF 2024-2025

El Recreativo de Huelva está en la recta final de la temporada con la imperiosa necesidad puntuar para salir del descenso. El campeonato en la Primera RFEF alcanza la jornada 33 de las 38 del calendario y eso obliga al Decano a no fallar en lo que queda para lograr la ansiada permanencia.

Este domingo recibe en el Nuevo Colombino (15.30 horas) al Real Madrid Castilla, un rival exigente y con calidad, que puede poner en apuros a una defensa con bajas en el bando albiazul.

Sigue aquí nuestro directo del encuentro:

El once lo forman Rubén Gálvez en portería con Zelu y David Soto como laterales y César Moreno y Rafa Gálvez como centrales. En el doble pivote Rubén Serrano y Abraham Bahachille, con Antonio Domínguez en la banda derecha y David del Pozo en la izquierda, con Paolo en la mediapunta y Caye Quintana en la delantera.

El filial merengue, que lleva 14 partidos seguidos sin perder, llevará la batuta del juego en el Colombino y a los albiazules no les queda otra que tirar de casta.

El Decano, mermado por las bajas en defensa y con una grave crisis ofensiva, afronta la primera de las seis finales que le quedan para no descender.

No podrá contar el domingo con Raúl Navas pese a que el Comité de Competición le ha quitado la segunda tarjeta que vio frente al Sevilla Atlético

«Soy optimista con el equipo. No es normal haber marcado sólo un gol en los últimos 180 minutos».

El delantero peruano llega procedente del Austin FC II, de la MLS Next Pro. Firma por lo que queda de temporada y la próxima, por lo que su vinculación será hasta 2026