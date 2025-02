Íñigo Vélez: »Para mí hay plantilla para salvar al equipo, si no no hubiera venido»

Íñigo Vélez va a persistir en su idea de que el Recreativo tiene plantilla para salvarse, que tiene que trabajar en los partidos muchísimo y tener un poco de suerte para marcar y ganar partidos. De momento sabe que no es suficiente, pero tras empatar 0-0 ante el Antequera con un buen trabajo en defensa y poco acierto en ataque, cree que no hay otro camino.

»Para mí hay plantilla para salvar al equipo, si no no hubiera venido», expresó en sala de prensa Vélez, que considera que «hemos hecho una primera parte como para haber tenido más suerte», pero reconoce que el partido fue «muy soso» y «la segunda parte ha sido menos vistosa».

«Estamos haciendo partidos muy serios y muy buenos, pero la realidad es que no ganamos», admitió el entrenador vasco, que resaltó que «en el aspecto defensivo una vez más el equipo se deja la piel».

«No estamos teniendo suerte»

Opinó Vélez que «es una pena. Más allá de que es el líder de la categoría, no nos generan ocasiones. En la primera parte tenemos acercamientos y ocasiones.. situaciones que no estamos teniendo suerte. No son buenos centro para rematar, pero hay que seguir».

«En el aspecto defensivo una vez más el equipo se deja la piel y por eso nos generan pocas ocasiones, pero es una situación que nos duele porque estábamos convencidos de sacarlo adelante», reseñó.

Cronológicamente, detalló que «ellos han entrado bien y a partir del minuto 15-20 hemos encontrado los espacios y hemos tenido las mejores ocasiones y minutos. Quitando el último córner, hemos vivido en su campo y la idea era continuar así. Ellos cambiaron el 9 para cambiarnos de zona a los centrales».

Reconoció que «la segunda parte ha sido menos vistosa. Con Nico buscábamos velocidad y entiendo que al final la segunda parte ha sido más fea. El partido ha quedado muy soso». Agregó que «el Antequera es un equipo goleador y prácticamente no nos hace ocasiones» y que «podríamos haber metido alguna de las que hemos tenido.»

«Estoy deseando ganar por el esfuerzo que hacen»

En cuanto a las opciones del equipo de salvarse, insistió en que «estoy convencido». Explicó que «los conceptos de entender lo que hay que hacer sin balón lo tienen. Estoy deseando ganar por el esfuerzo que hacen y el convencimiento que tienen. Es tema de acierto».

«Hay temporadas diferentes y a veces un jugador te hace algo maravilloso. Hemos tenido los golazos de Caye ante el Atlético de Madrid, pero más allá de eso, antes de que yo estuviera aquí, el equipo está en una pelea por abajo. Sé a dónde he venido y qué plantilla tengo y el camino es éste, esforzarnos al máximo, ser un equipo sólido y aprovechar las ocasiones».

En esta línea, reflejó que «creo que estos partidos podríamos haber ganado alguno más con acierto. Para salir de ahí abajo, más allá de las carencias, es lo que estamos haciendo». Insistió en que «tenemos que crecer desde atrás, desde un compromiso defensivo, como tienen los delanteros y ahí es donde estoy convencido de salir de esta situación».

«Estamos haciendo partidos muy serios y muy buenos, pero la realidad es que no ganamos, tampoco perdemos, pero no ganamos. La lucha, la entrega, la segunda jugada… eso lo tenemos que tener. Para la victoria entiendo que habrá situaciones que sin generar 15 ocasiones tengamos acierto y en eso creo. Lo que está claro que el mínimo que estamos haciendo tiene que ser cada fin de semana y seguir mejorando», reiteró.

La situación del club

En cuanto a la incertidumbre de la situación institucional de la entidad y cómo afecta, Vélez admitió que «vivo ajeno a todo eso. Me dedico al equipo 24 horas. La situación no resta ,pero tampoco suma. Es ruido y los jugadores son personas. No es ninguna excusa. La situación es la que es y depnde tenemos que ser fuertes es en el verde. La única fuerza que tenemos es el verde. En otros clubes pasan cosas también. Aquí no hay problemas más allá del cambio de directiva o propiedad. Jugamos en una gran ciudad deportiva y un estadio increíble y nos siguen aficionado a todos lados».

Alcalde y Davinchi

Preguntado por Alcalde y su rendimiento en relación a la calidad que tiene, comentó que «con Luis, más allá del trabajo táctico, un entrenador tiene que conseguir que los jugadores den lo máximo. Sabemos que del potencial de Luis. Hoy no ha podido brillar, no lo hemos encontrado. El cambio ha sido para buscar más velocidad al espacio».

Sobre Davinchi, detalló que al final del partido tenía calambres en el cuádriceps y no podía seguir y al bajarle algo salió al campo aunque no pudiera correr.