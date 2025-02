Recreativo de Huelva - Antequera en directo: resumen, goles y minuto a minuto del partido de Primera RFEF 2024-2025

Al Recreativo de Huelva ya no le tienen que importar los rivales, sino sumar puntos para salir cuanto antes del descenso, en el que lleva la mayor parte del campeonato metido. Este sábado (Nuevo Colombino, 16.00 horas), se le presenta una dura prueba ante el líder del grupo 2 de la Primera RFEF, el Antequera, pese a que el conjunto malagueño no atraviese por su mejor momento.

El Decano viene de cuatro partidos sin ganar, en los que empató con el Ceuta en casa (1-1), perdió con el Alcorcón (1-0) y volvió a igualar con el Villarreal B en casa (3-3) y a domicilio con el Algeciras (0-0). con esta trayectoria es antepenúltimo con 26 puntos, a dos del grupo que forman Yeclano, Alcorcón y Atlético Sanluqueño.

Su rival por su parte, con el Murcia a dos puntos y a tres tanto el Ibiza como el Ceuta, acumula tres duelos sin sumar de tres. Perdió como local 3-4 con el Fuenlabrada, cayó 5-3 con el Ibiza y frenó la sangría defensiva con un 0-0 en su estadio ante el Real Madrid Castilla.

Sigue aquí el directo del encuentro:

Con respecto al último once ante el Algeciras son novedad Carlos Becken, Davinchi, Malam Camará y David del Pozo por Rafa Gálvez, Bahachille, César Moreno y Bekkouche.