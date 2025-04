Juan Almeida: «Quiero ser un reflejo para que los canteranos tengan ambición y hagan todavía más grande al Recreativo»

El delantero de Isla Cristina Juan Almeida debutó en competición oficial con el primer equipo del Recreativo de Huelva el pasado fin de semana en el triunfo por 1-0 ante el Yeclano en el Nuevo Colombino, con lo que se confirmó que está por delante de Sergi Armero y Pablo Caballero en las preferencias de su entrenador, Íñigo Vélez.

«Estoy contento sobre todo porque el equipo ganó, que lo necesitábamos mucho. Estoy feliz por haber debutado en casa y sigo con muchas ganas de aportarle cosas al equipo para que vayamos hacia arriba. Trataré de ayudar lo máximo posible al equipo sea fuera o dentro del campo. El entrenador me dice que sobre todo sea yo mismo y haga lo mismo que en el filial. Me pidió que intentara crear alguna oportunidad en balones largos ganando huecos al espacio. Luché como uno más e intenté dar todo lo de mí», señalaba esta mañana en la sala de prensa del Nuevo Colombino.

El joven futbolista procedente de la cantera albiazul, en la que lleva desde edad benjamín, mostraba su satisfacción por ese bonito día del debut recalcando que «soy un chaval de la tierra y tengo que ser un reflejo para que los canteranos tengan esa ambición y hagan el club todavía más grande. Sobre todo me intento apoyar en Caye Quintana, que es lo más parecido que tengo en esa posición aunque yo juego algo más retrasado. Los jugadores de Huelva tenemos que dar lo máximo para al menos mantener la categoría. Hemos vivido esto desde chicos y hemos sufrido mucho con lo que ha pasado en los últimos años».

Sobre la importante cita de este viernes (Jesús Navas, 20.30 horas) ante el Sevilla Atlético, Juan Almeida apuntó que «nos esperamos un rival con mucha hambre y espero que nosotros lo hagamos lo mejor que podamos y nos llevemos los tres puntos, que ahora mismo es lo que nos importa. La afición siempre va a estar con nosotros. Van a todos lados y este viaje para ellos no es nada porque es cercano, así que ojalá que podamos lograr el triunfo y celebrarlo todos juntos allí en el estadio».

Aspirando a ser pichichi con el filial

También se refirió a la resurrección en la clasificación del grupo X de la Tercera RFEF del filial del Recre, el Atlético Onubense: «La situación del filial también era difícil pero ese vestuario estaba más unido que nunca. Los capitanes llevaban el liderato del grupo y nos pidieron que todos remáramos hacia el mismo lado y estuviéramos unidos».

El canterano podría jugar el sábado con dicho conjunto en su visita al Atlético Espeleño. «Si me necesitan y hace falta yo iré con ellos aunque todavía no lo sé hasta que den la convocatoria. Si tengo que ir a Espiel con el filial, lo haré encantado. Si ganamos en Espiel nos acercaríamos a los 'play-offs' de ascenso. Además, aunque no sea importante ser pichichi del grupo, si se puede dar sería una gran alegría para mí también en lo personal», concluyó su comparecencia ante los medios de comunicación.