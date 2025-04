¿Quiénes son los nuevos dueños del Recreativo de Huelva?

El Recreativo de Huelva inicia una nueva era con un consejo de administración que se ha presentado ante los medios de comunicación. Lo encabeza Adrián Fernández Romero, presidente y consejero delegado, y los consejeros Simón Onrrubia y Antonio Manuel Carrasco. El máximo mandatario ha aclarado algunos aspectos en torno a la propiedad del club más antiguo de España tras la compra del paquete accionarial mayoritario al Gildoy España con la mediación del Ayuntamiento de Huelva.

TS Capital Partners SL es la sociedad que ha comprado el club y por tanto su propietaria, al frente de la que esté Adrián Fernández Romero con el apoyo del capital de otros inversores. «El dueño del club es una sociedad mía, la mayoría la tengo yo. He levantado capital para la compra y tengo el apoyo de inversores, pero el control del club siempre lo voy a tener yo y de la sociedad propietaria del club», afirmó Fernández, que procede de una familia empresaria y que ha trabajado en 15 clubes profesionales, entre los que se encuentran el Córdoba CF y el Real Betis.

«Tengo experiencia previa en el mundo del futbol. Me he dedicado a varios procesos de compraventa de distintos clubes, sin embargo nunca había tenido la oportunidad de comprar un club como ahora. Cuando llego a mis manos esta oportunidad no lo dudé, me puse a estudiarlo debido a su historia, su potencial e importancia de la institución y valor dentro de mi propia familia», relató el presidente.

¿Qué papel tiene Fígoli?

El empresario argentino Marcelo Fígoli, dueño del Burgos CF, ha sido relacionado en varias ocasiones con el Recreativo de Huelva y Adrián Fernández aclaró que ahora mismo no hay vinculación alguna. Explicó que «supe que también se le había ofrecido el club al señor Fígoli, propietario del Burgos CF, y me puse en contacto con él. Me dijo que no estaba interesado en el proyecto, pero como lo consideró interesante me puso en contacto con algunos inversores».

«Posteriormente lo que he hecho es levantar capital y a través de un fondo de inversión he podido acceder a la compra del club y se ha podido hacer la inversión. Los inversores prefieren mantenerse en el anonimato», expuso el nuevo dueño del Decano, que también admitió que ofreció a Fígoli entrar en el club «con el mínimo permitido legal de acciones y no ha habido interés».

«Peligró la operación»

El nuevo presidente reconoció que «la operación de venta ha peligrado en momentos» y que se retrasó más de lo debido por «circunstancias, no es culpa de nadie». Admitió de que la idea era entrar en enero, luego el horizonte fue febrero y finalmente ha sido en abril.

«Ha habido complicaciones y tensiones. La Due Dilligent ha sido compleja y larga y hemos tenido que atar muchos cabos», determinó Fernández, quien agradeció el apoyo y colaboración del Ayuntamiento de Huelva, especialmente de la alcaldesa, Pilar Miranda, y del concejal de Economía, Paco Muñoz.

Director deportivo y consejeros

Fernández confirmó que Marcos López será el director deportivo albiazul y que se presentará en unos días. Comentó la situación ha sido «extraña» en lo deportivo y otros aspectos porque «hemos estado ayudando, que no gestionando desde fuera».

El nuevo consejero es Simón Onrrubia, periodista y asesor de comunicación para diferentes empresas y clubes deportivos. Al presentarse indicó que ha desarrollado la mayoría de su carrera en medios de comunicación escritos y que en el mundo de la empresa ha sido asesor. Actualmente es el gerente de la Asociación de Empresas del Puerto de Sevilla. En el mundo del fútbol ha participado «activamente» con entidades como el Betis, el Córdoba o el Algeciras.

Al respecto comentó que la colaboración con clubes pensó que era «una etapa cerrada en mi vida», pero que cuando le contactó Adrián Fernández y le propuso formar parte de este proyecto aseguró que no tuvo «ninguna duda al tratarse del Decano».

Avanzó que «intentaré aportar todo mi conocimiento en temas de comunicación y asesoría empresarial y me gustaría atraer el mayor número posible de patrocinadores que es donde voy a centrar mis esfuerzos». Agregó que «para tener un club grande son necesarios además de tener mejores jugadores, instalaciones y una cantera mejor también es fundamental».

«Una ventana a la esperanza»

Por su parte Antonio Manuel Carrasco Moreno, que estaba en el consejo saliente y forma parte del nuevo en representación de la empresa pública municipal Huelva Deporte, compartió que han tenido «meses muy complicados» en el club, con «inestabilidad y dificultad», algo que se ha reflejado a nivel institucional y deportivo. No obstante, aseguró que ahora «se abre una ventana a la esperanza con un proyecto sólido, ilusionante, que viene a culminar la idea de profesionalización del club». También agradeció a la alcaldesa y su equipo de gobierno el apoyo, así como el del recreativismo. Se centrará en el área de instalaciones e infraestructuras dentro del club.