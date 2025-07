Pedro Morilla: «Me gusta la presión y la de llevar al Recreativo al fútbol profesional es muy bonita»

El técnico del Recreativo de Huelva, Pedro Morilla, ha hecho en rueda de prensa balance de las cuatro sesiones de entrenamiento que lleva con su plantilla y ha asegurado que el objetivo de lograr el ascenso a Primera RFEF está muy presente en el día a día. «Me gusta la presión y la de llevar al Recreativo al fútbol profesional es muy bonita», reconoció el entrenador sevillano.

En esta línea, comentó que «hay que transmitir esa mentalidad a los jugadores», porque en la próxima temporada «vamos a jugar final tras final». Por eso tiene claro que «la idea es primero lograr victorias y luego, buen juego». Agregó que «como se dijo en mi presentación, el objetivo es ascender. Para ascender hay que hacer muchísimas cosas bien y todo empieza en los entrenamientos».

Dos años sin entrenar

«Es como si no hubiese pasado el tiempo», indicó Morilla pese a llevar dos años sin entrenar. Señaló que aunque no ha estado a pie de campo no ha dejado de visionar partidos y estar en estadios siguiendo a jugadores. Precisamente ese paréntesis, y tras rechazar varias ofertas, hace que llegue con más ganas. «Estoy contento de volver al Recre, un equipo andaluz y el Decano, y me gusta poner mi granito de arena».

Morilla, técnico albiazul RECREATIVO HUELVA

Morilla tiene claro el objetivo y también el modo de alcanzarlo y resaltó que «con el trabajo diario es donde se empiezan a lograr los triunfos, los jugadores lo han entendido y estamos muy contentos con el trabajo de todos». Al respecto, mostró su satisfacción por el punto de partida de los jugadores y su actitud. Han llegado a nivel físico muy bien tras las vacaciones, pero habrá que ir limando cosas a nivel individual, pero estamos contentos con el rendimiento».

«Los jugadores han mostrado una estupenda predisposición al trabajo. Estamos empezando y queda muchísimo para llegar al primer partido ante el Almería B», expuso el técnico, que ve a los jugadores «con muchísimas ganas de representar a este club y sobre todo con la claridad del objetivo a conseguir».

Se han completado cuatro sesiones y se trata de «poco a poco ir engranando la máquina y que los protagonistas, los jugadores, se vayan conociendo y vayan cogiendo sintonía y nosotros ir sacando conclusiones». Explicó que «el trabajo es exigente y lo priorizamos a que el jugador tenga molestias, que van a venir seguro, sin llegar al límite de la lesión. Todo con precaución».

Un ejemplo de esa precaución es Alberto López, que la pasada temporada terminó con una lesión y «este año hemos creído conveniente ir poco a poco con él». Morilla dijo del lateral zurdo que «no está lesionado. Cuando un jugador sale de una lesión y se incorpora al grupo hay que tener precaución. Está llevando un trabajo progresivo y hoy se ha metido con el grupo».