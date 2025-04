Rubén Serrano: «Cuando han pasado dos entrenadores y no tenemos resultados, está claro que el problema somos nosotros»

Rubén Serrano, defensa del Recreativo de Huelva, hizo autocrítica en rueda de prensa en un momento en el que se ha despedido a Íñigo Vélez y ha ocupado el banquillo Raúl Galbarro con vistas a la primera de las cinco finales ante el Alcoyano.

«Lo más importante de un jugador es que la afición se sienta orgullosa y no lo estamos consiguiendo», reconoció el canterano albiazul, que sobre los gritos ante el Real Madrid Castilla de «no os merecéis esta camiseta», reconoció que le duele.

Al respecto compartió que «a mí eso me duele y me hierve la sangre. Está claro que a todo el mundo no le puede sentar igual porque no es de aquí o no somos las mismas personas, pero yo escuchar eso en mi casa me como por dentro». Agregó que «ahora mismo tenemos que aguantar todo y la única baza que tenemos es estar en el césped y revertir la situación. La afición lo pasa mal y nosotros también».

«El objetivo en los cinco partidos que quedan que se sientan orgullosos y lo saquemos adelante», subrayó Serrano, que expuso sobre el grupo que «llevamos todo el año reuniéndonos entre nosotros, teniendo charlas, aclarando cosas y diciéndonoslo a la cara, pero no hemos tenido buenos resultados». Señaló que «somos muchos jugadores de Huelva que nos duele esto, nos hemos criado aquí, es el club de nuestro corazón y a todo el mundo no le puede doler igual, pero ahí estamos para inculcarlo y darle ese pellizco que nos hace falta a veces y que en esta situación tan crítica es necesario».

Cambio de entrenador

Con respecto a la sustitución de Íñigo Vélez por Raúl Galbarro, expuso que «personalmente no me lo esperaba», pero admite que «es más fácil echar a uno que a 25. El problema no son los entrenadores, somos los jugadores. Cuando han pasado dos entrenadores y no tenemos resultados, está claro que el problema somos nosotros».

«Entendemos que el club le quiera dar una vuelta a la situación y jugárnosla en los cinco partidos que quedan con el nuevo míster», comentó y agregó que han estado «cogiendo conceptos de él y su idea de juego, más combinativa, y estamos entregados al máximo compromiso para sacar estas cinco finales».

Serrano, abatido por la derrota alberto díaz

De Vélez dijo que se ha despedido de ellos y ha alabado su forma de trabajar. «Creo que prepara muy bien los partidos, a la perfección. Sabía lo que iba a pasar. Sabíamos del potencial arriba del Madrid y al final los cuatro goles vienen por lo mismo. No sé si falta capacidad pero la cuestión es que nos los hacen».

«Estábamos al máximo con Íñigo, como lo estuvimos con Abel y no nos está dando. No sabemos el por qué, pero estamos con las máximas ganas de llegue el sábado con el nuevo entrenador y revertir la situación. Tenemos tiempo y es lo que importa», declaro.

Una final en Alcoy

La final es este partido. Se me ponen los pelos de punta. Por este partido pasa la salvación nuestra y tenemos que ir con hambre. Sabemos el tipo de campo que es y hay que ir con las ideas clara y a traernos los tres puntos».

En caso de no sumar, indica que hay que seguir creyendo. «Hasta que las matemáticas no digan lo contrario, no se puede creer».

El enfado de la afición

Admitió que cuando no tenemos los resultados la afición hace lo que tiene que hacer. Al final somos todos conscientes del club en el que estamos y la repercusión y responsabilidad que tiene y esta camiseta y este escudo pesan. Cuando te llama el Recre todo el mundo lo sabe. Estamos responsabilizados de ello y lo único que puedo decir es que lo sabemos y somos consciente y nuestra baza es tener fe». A esto añadió que «no se están dando los resultados y los entendemos. No hay nada que recriminarles».

«Le dimos gracias por el trabajo y estos tres meses que ha estado con nosotros. Como entrenador y persona es fantástico y le deseo lo mejor para el futuro«, dijo sobre Vélez.

En lo personal reconoció que «por circunstancias hemos notado ese bajón y estoy jodido por no demostrar el nivel que considero que tengo que dar al equipo. No pienso en lo individual, sino en dar lo mejor de mí para el colectivo. Ahora lo importante es que el equipo se salve».

¿Cómo está Pineau?

Del delantero peruano Sebastien Pineau, Serrano comentó que «va a aportar al equipo. Viene con hambre y ganas. Es un delantero con bastante gol, que se sabe situar en el área y todos estamos deseando que pueda ayudar». También dijo de él que «lo veo bastante bien de forma, pero no es lo mismo la competición».