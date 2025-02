Zelu: «Tenemos que ser autocríticos y saber que hemos estado imprecisos y nos han ganado en los duelos»

A la conclusión del Alcorcón-Recreativo de Huelva (1-0), varios jugadores de la plantilla albiazul atendieron a los micrófonos de Huelva FM para hacer una valoración de la derrota que deja al Decano penúltimo en la tabla.

ZELU: «No hemos tenido nuestro mejor partido y hay que asumirlo y seguir trabajando porque no hemos hecho las cosas como queríamos y hay que hacer autocrítica. Creo que nos han ganado en los duelos y en las segundas jugadas, que es lo que ha decantado el partido. Han tenido más ocasiones que nosotros y hemos estado imprecisos. A nivel personal me voy encontrando cada vez mejor y con mejores sensaciones y pronto espero que se vea mi mejor nivel».

DAVINCHI: «Nos vamos tristes por la derrota pero el equipo está trabajando bien y estamos seguros de que la victoria fuera llegará más pronto que tarde. El Alcorcón también tiene un gran equipo. Nosotros lo hemos intentando con nuestras armas pero ellos juegan también y esta vez no nos ha salido como teníamos pensado».

NICO NJALLA: «Ha sido una derrota que nos duele un poco pero hay que seguir trabajando. Creo que estamos mejor cada día pero tenemos que puntuar más. He salido del once pero son cosas del míster y yo no puedo opinar. Duele un poco pero esto es fútbol y trataré de volver a recuperar el puesto de titular».