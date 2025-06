El runrún: Gamberrismo playero en Punta Umbría

No hay más que ver cómo están las playas de Huelva los fines de semana con temperaturas veraniegas para comprobar que estamos metidos ya de lleno en plena pretemporada estival. Y como suele ocurrir por estas fechas, muchos aprovechan estos primeros desplazamientos a la costa para poner a punto las segundas residencias –quien tenga la fortuna de poseer una– de cara a los meses que están por venir: limpieza general, los típicos arreglos que quedaron pendientes del año pasado o renovar el mobiliario que ya no nos gusta o que consideramos que ya ha prestado servicio el tiempo suficiente. El problema llega a la hora de deshacerse de estos objetos voluminosos, ya que, aunque lo normal es avisar al Ayuntamiento para que acuda a retirarlo, en muchos casos se suele optar por convertir la zona de contenedores más cercana en un vertedero improvisado. Lo que hasta ahora no nos habíamos encontrado era a alguien lo suficientemente desaprensivo como para dejar aquello que ha decidido tirar... en la mismísima playa, aunque estemos hablando del sofá que puede verse en la imagen, captada en Punta Umbría el pasado domingo. Una fotografía que resume a la perfección la falta de civismo de algunos ciudadanos y que debería hacer reflexionar a las autoridades sobre la necesidad de intensificar los controles en estas fechas. Porque si hay quien se atreve a abandonar un sofá en la arena –con el consiguiente impacto visual y medioambiental–, ¿qué será lo próximo?

Ver comentarios (0) Reportar un error